Demirtaş'ın açıkladığı oy pusulası, Sinan Oğan'ı sinirlendirdi: Senin aklın bu işlere ermez

6'lı Masa'ya nasıl döndü? Akşener, Yavaş ve İmamoğlu'na ısrarla bu 2 soruyu sormuş

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasının montajlanmış bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında kalan diğer üç adayın yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ayrı fotoğrafı yer aldı.

SİNAN OĞAN'DAN TEPKİ

Demirtaş, "Matematik açısından cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" ifadelerini kullanırken, paylaşıma cumhurbaşkanı adayları arasından ilk tepki ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan geldi.

"İŞİNE BAK, BİZE BULAŞMA"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Oğan, "Selahattin senin kafan matematikteki bir tek 'bölme' işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte 'çarpma' işlemi de var" dedi.