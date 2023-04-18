Demirtaş'ın açıkladığı oy pusulası, Sinan Oğan'ı sinirlendirdi: Senin aklın bu işlere ermez - Son Dakika
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Demirtaş'ın açıkladığı oy pusulası, Sinan Oğan'ı sinirlendirdi: Senin aklın bu işlere ermez

18.04.2023 09:58

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak dört adayın bulunduğu oy pusulasının manipüle edilmiş bir halini sosyal medyada paylaşmasına çıkıştı. Demirtaş'ın "Matematik açısından oy pusulası aslında böyle" dediği görsel için Oğan, "Selahattin senin kafan matematikteki bir tek 'bölme' işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte 'çarpma' işlemi de var" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasının montajlanmış bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında kalan diğer üç adayın yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ayrı fotoğrafı yer aldı.

SİNAN OĞAN'DAN TEPKİ

Demirtaş, "Matematik açısından cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" ifadelerini kullanırken, paylaşıma cumhurbaşkanı adayları arasından ilk tepki ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan geldi.

"İŞİNE BAK, BİZE BULAŞMA"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Oğan, "Selahattin senin kafan matematikteki bir tek 'bölme' işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte 'çarpma' işlemi de var" dedi.

Sinan Oğan'dan Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı oy pusulasına tepki
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  • Soner Kılıç: Selo herseye burnunu sokma artik zaten burnun görunmuyor Cevap Yaz 19 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Demirtaş'ın açıkladığı oy pusulası, Sinan Oğan'ı sinirlendirdi: Senin aklın bu işlere ermez - Son Dakika


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