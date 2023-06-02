Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği iddia edilen kadın kim?

HDP'nin Edirne'de tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Demirtaş, daha sonra ise verdiği bir röportajda ise HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararına giden süreci anlattı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA HAZIR OLDUĞUMU BELİRTTİM"

Demirtaş, "Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da Genel Merkez ve ittifak bileşenlerince ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi, elbette bu kararın arkasında durduk." dedi.

HDP: KENDİSİNİN KADIN ADAY ÖNERİSİ VARDI

Demirtaş'ın bu açıklamaları siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırırken bugün bir basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Günay, "Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı." ifadelerini kullandı.

KARISININ İSMİNİ Mİ ÖNERDİ?

HDP ve Selahattin Demirtaş kanadındaki gelişmeler dikkatle takip edilirken kulislerde; Demirtaş'ın aday ismi olarak siyasetle yakından ilgilenen ve seçim sürecinde de meydanlarda sık sık boy gösteren eşi Başak Demirtaş'ı önerdiği konuşuluyor.