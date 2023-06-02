Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği iddia edilen kadın kim? - Son Dakika
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Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği iddia edilen kadın kim?

02.06.2023 13:43

Aktif siyaseti bırakan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim. Fakat önerim herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi." dedi. Konu hakkında HDP'den yapılan açıklamada ise "Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı." ifadeleri yer aldı. Kulislerde Demirtaş'ın aday olarak meydanlarda boy gösteren eşi Başak Demirtaş'ın adını verdiği konuşuluyor.

HDP'nin Edirne'de tutuklu olan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Demirtaş, daha sonra ise verdiği bir röportajda ise HDP'nin seçimlerde aday çıkarmama kararına giden süreci anlattı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA HAZIR OLDUĞUMU BELİRTTİM"

Demirtaş, "Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da Genel Merkez ve ittifak bileşenlerince ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi, elbette bu kararın arkasında durduk." dedi.

HDP-Demirtaş krizinin perde arkasında Başak Demirtaş mı var?

HDP: KENDİSİNİN KADIN ADAY ÖNERİSİ VARDI

Demirtaş'ın bu açıklamaları siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırırken bugün bir basın toplantısı düzenleyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Günay, "Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı." ifadelerini kullandı.

HDP-Demirtaş krizinin perde arkasında Başak Demirtaş mı var?

KARISININ İSMİNİ Mİ ÖNERDİ?

HDP ve Selahattin Demirtaş kanadındaki gelişmeler dikkatle takip edilirken kulislerde; Demirtaş'ın aday ismi olarak siyasetle yakından ilgilenen ve seçim sürecinde de meydanlarda sık sık boy gösteren eşi Başak Demirtaş'ı önerdiği konuşuluyor.

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Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim' sözlerine HDP'den yanıt Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim' sözlerine HDP'den yanıt

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Son Dakika Politika Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiği iddia edilen kadın kim? - Son Dakika


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