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Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım - Son Dakika

Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

24.12.2021 12:11

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Paylaşımında muhalefete birlik beraberlik çağrısı yapan Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Halka güvenin" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"CEZAEVİNDEN BİLE SEÇİM KAZANIRIM"

Açıklamasında "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" diyen Demirtaş, "Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor.

Demirtaş'tan çok konuşulacak çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

"MERAK ETMEYİN BİZ VARIZ"

Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan çok konuşulacak çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım

SİYASİ YASAK İSTENMESİNE KARŞI AYM'YE DİLEKÇE VERDİ

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da aralarında 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş da hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Mahkemenin kendisine siyasi yasak getirmesi halinde kararın son cümlesi olarak "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" değiliz yazılmasını talep eden Demirtaş, dilekçesini "Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek tamamladı.

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Halkların Demokratik Partisi, Edirne F Tipi Cezaevi, Selahattin Demirtaş, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım - Son Dakika


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