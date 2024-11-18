Demokrat Parti'den İki Milletvekilinin İstifası - Son Dakika
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Politika

Demokrat Parti'den İki Milletvekilinin İstifası

Demokrat Parti\'den İki Milletvekilinin İstifası

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Enginyurt, ani kongre kararının partilerine fayda sağlamayacağını ve merkez bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Uzun ise merkez siyasetin tarihsel sorumluluğuna uygun davranılmadığını belirtti.

18.11.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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DEMOKRAT Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, "Bugün itibari ile Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim" notuyla video mesaj yayınladı. Enginyurt, video mesajda, 4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yaptığını ve bugün önemli bir karar aldığını belirterek, " Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat Demokrat Parti aniden kongre kararı aldı ve 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz Sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık; 'Bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz' dedik. Ama ısrarla kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle partide bulunamayacağımızı gördüm. Bugün itibarıyla Demokrat Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

UZUN: SORUMLULUĞA UYGUN DAVRANILMADI

İzmir Milletvekili Salih Uzun da istifasını sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Uzun, "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. Öncelikle Anavatan Partisi'nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki Demokrat Parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yollarımız yine mutlaka kesişecektir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Demokrat Parti'den İki Milletvekilinin İstifası - Son Dakika

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