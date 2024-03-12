Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Aydın\'da miting düzenledi

Politika

31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla bir kaç gündür siyasi çalışmalarına Aydın'da devam eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Buharkent İlçesi'ne bağlı Ortakçı Köyü'nde miting düzenledi. Partisinin merhum Genel Başkanı Adnan Menderes'i de anan Uysal, konuşmasında hem iktidarı hem de ana muhalefet partisini eleştirerek Demokrat Partili adaylara destek istedi.

Partisi, Buharkent'te belediye başkan adayı çıkarmasına rağmen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın mitingini Buharkent ilçesi yerine ilçeye bağlı bir köyde yapması dikkat çekerken mitingde Buharkent Belediye Başkan Adayı Fatih Yıldırım da halka hitap etti.

"Herkes için projemiz var"

Mitinde oldukça ilgi çeken bir konuşma yapan Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, herkes için projeleri olduğunu belirterek Buharkent'i demokratların doğu cephesi olarak gördüklerini söyledi. Partilerinin sembolü olan Kır At'ı Aydın'da şahlandırmak için yola çıktıklarını belirten Hüseyin Turgut, "Büyükşehir Belediyesi olarak her kesime destek vereceğiz. Herkes için projemiz var. Demokrat Parti olarak bunu biz yaparız, biz yapacağız. Aydın'da 286 bin 26 emekli var. Emekli, bugününü dünden kazanmış olan büyüklerimizdir. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak asgari ücretle emekli maaşlarının arası açıldı. Biz gerek emekliye gerek çalışana gerekse ev hanımı ve öğrencilere kadar toplumun her kesimine hitap eden projelerle hizmete talibiz" dedi.

DP Lideri Gültekin Uysal'ın şehir merkezi yerine miting için köyü tercih etmesi dikkat çekerken konuşmasına "Cumhuriyet'in öneminden" söz ederek başladı. Konuşmasında merhum Başvekil Adnan Menderes'in isminin diğer siyasi partiler tarafından işlerine geldiği gibi kullanılmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Son 20 yıldır Türkiye'de yaşanan bu burhanı bitirip yeni bir kapı aralamak zorundayız. Bu saatte burada bulunmanız bu iradenizin göstergesidir. Sadece Buharkent'te değil tüm Türkiye'de de bunlar büyük adıma dönüşecektir. Bu ülke kıt kanaat imkanlarla çok şeyler başardı. Yine de başarabiliriz. Bu ülkede her şeyimiz var ama tek eksiğimiz ehil ve namuslu insanlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN