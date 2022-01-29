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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da konuştu Açıklaması

29.01.2022 14:02
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da konuştu Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu seçimler sadece rutin, 4-5 yılda yapılan seçimler değil, aynı zamanda Türk demokrasisinin en zor seçimidir.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu seçimler sadece rutin, 4-5 yılda yapılan seçimler değil, aynı zamanda Türk demokrasisinin en zor seçimidir." dedi.

Uysal, Ordu'da bir otelde organize edilen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, gelinen noktada Türk sanayicisine ne elektrik ne doğalgaz temin edilebildiğini savundu. Plansızlık ve öngörüsüzlükle beraber ülkenin içe kapandığını gördüklerini ifade eden Uysal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçimler sadece rutin, 4-5 yılda yapılan seçimler değil, aynı zamanda Türk demokrasisinin en zor seçimidir. Önümüzdeki tercih ya Türkiye, Türk milleti tarihi yürüyüşü içerisinde demokrasi ve hukukunu bugünün dünyasını icap ettirdiği nitelikte donanıma kavuşturacak ya da bir keyfi rejimle beraber, bir keyfi rejimin doğal sonucu olarak bugün hanelerimizde, sofralarımızda her birimizin derinden hissettiği yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, faiz oranlarını, faizi daha da katmerli bir şekilde hissedecek. İktidarın istediği adeta ölmemek üzere dünyaya gelmişler, 'Gitmemek üzere iktidar olduk.' mantığı içerisindeler."

Uysal, bugün pek çok sahada çok esas problemler olduğunu iddia ederek şunları kaydetti:

"Israrla ifade ediyorum, bugün bu ülkenin orta sınıfı çöküyor, orta direği çöküyor. Yetişmiş insan gücü ve belirli ölçeğin üzerindeki sermayeler sınıfı kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kurmuyor, kuramıyor. Eğer bu eşiği bugünkü iktidarın uyguladığı politikaların devam noktasında milletimiz tercih yaparsa, bilesiniz ki Türkiye'den büyük bir beyin göçü, kendi ülkesine küsmüş beyinlerin yurt dışında gelecek aradığı, daha fazla gelecek aradığı bir döneme kapı aralarız. O nedenle biz ısrarla milletimizin gerçek gündemini her gittiğimiz noktada, birileri pembe tablolar çizse de milletimizle paylaşmaya gayret ediyoruz."

Uysal, milletin önünde onurlu çıkış yolunu inşa edebilmek adına dünden bugüne taşıdıkları iddiaları, referansları yeniden Türkiye'yle buluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Programa, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve bazı parti yöneticileri de katıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da konuştu Açıklaması
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da konuştu Açıklaması

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Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Seçimler, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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