Demokratlar'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Demokratlar'dan Trump'a Sert Tepki

22.06.2025 08:02
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Trump'ın İran'a saldırısı, Demokrat Kongre üyeleri tarafından anayasa ihlali olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya, Demokrat Parti'den Kongre üyeleri sert tepki gösterdi. Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Jim McGovern, saldırının Kongre'nin onayı olmadan yapıldığını belirterek, bunun anayasal yetkilerin ciddi biçimde ihlali olduğunu ve bunun açık bir azil gerekçesi olduğunu vurguladı.

Ocasio-Cortez: "Bu bir azil gerekçesidir"

New York Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, saldırının ABD Anayasası ve Kongre'nin savaş yetkilerinin "ağır bir ihlali" olduğunu savundu. Ocasio-Cortez, "Bu kesinlikle ve açıkça bir azil gerekçesidir. O, bizi nesiller boyu tuzağa düşürebilecek bir savaşı düşüncesizce riske attı" ifadelerini kullandı.

Tlaib: "Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğiz"

Michigan Kongre Üyesi Rashida Tlaib de saldırıyı "ABD Anayasası'nın bariz ihlali" olarak nitelendirdi. Tlaib, Kongre'yi derhal müdahale etmeye çağırarak, " Orta Doğu'da on yıllardır süren bitmek bilmeyen savaşın bizi nereye getirdiğini gördük, hepsi 'kitle imha silahları' yalanına dayalıydı. Bir daha bu tuzağa düşmeyeceğiz" dedi.

McGovern: "Bu delilik"

Massachusetts Kongre Üyesi Jim McGovern ise saldırıya yönelik tepkisini, "Trump, Kongre'nin onayı olmadan İran'ı bombaladı ve bizi yasadışı bir şekilde Orta Doğu'da savaşa sürükledi. Dersimizi almadık mı? Bu delilik" sözleriyle dile getirdi.

Kongre'de gerginlik tırmanıyor

Demokrat kongre üyeleri art arda gelen sert açıklamaları, Kongre'de bu konuda yeni bir soruşturma sürecinin başlatılabileceğine işaret ediyor. Bazı üyeler, Savaş Yetkileri Yasası uyarınca Trump'ın yetkilerini sorgulayan acil bir oturum çağrısı yapılmasını talep ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Demokratlar'dan Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

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