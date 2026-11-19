Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda CHP'den ayrıldığını ve siyasi çalışmalarına AK Parti'de devam edeceğini açıkladı. Demre halkına seslenen Duran, göreve geldiği günden bu yana siyasi parti ayrımı gözetmeden herkese eşit şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

"CHP'DEKİ GÖREVİMİ SONLANDIRIYORUM"

Kararını açıklayan Duran, "Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım" ifadelerini kullandı.

"MAKAM VE KOLTUK İÇİN GÖREVE GELMEDİM"

Parti değişikliğinin hizmet anlayışını etkilemeyeceğini söyleyen Duran, "Ben hiçbir zaman makam ve koltuk için göreve gelmedim. Demre'nin en güzel yerlere gelmesi için göreve başladım" dedi. Kapısının herkese açık olmaya devam edeceğini vurgulayan Duran, vatandaşlarla kurduğu iletişimin ve çalışma anlayışının değişmeyeceğini ifade etti.

"ALDIĞIMIZ KARARIN DAHA HAYIRLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Demre'nin geleceği için bu kararı aldığını belirten Duran, "Biz Demre'nin geleceği, Demre'de gelecek kuşakların mutluluğu için görev yapıyoruz. Hak ettiğimiz yere gelmek için aldığımız kararın daha hayırlı olduğunu düşünüyorum" sözleriyle açıklamasını tamamladı.