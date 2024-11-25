Denizli AK Parti'de hedef 2028 ve 2029 - Son Dakika
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Politika

Denizli AK Parti'de hedef 2028 ve 2029

Denizli AK Parti\'de hedef 2028 ve 2029

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında bir araya gelen AK Parti Denizli İl Teşkilatı, 2008 ve 2029 hedefleri doğrultusundaki çalışma planını belirledi.

25.11.2024 14:35
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında bir araya gelen AK Parti Denizli İl Teşkilatı, 2008 ve 2029 hedefleri doğrultusundaki çalışma planını belirledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Denizli İl Teşkilatında kongrelerini tamamlayan 19 ilçe başkanıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ün eşlik ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti Pamukkale ve Merkezefendi ilçe yönetimleriyle hedef toplantısı yaptı. Yapılan toplantılarda 2028 ve 2029 seçimleri sürecinde incelecek yol haritası ve hedefler belirlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyareti için teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'den kongresi tamamlanan 19 ilçe başkanlarımızla birlikte ilk hedef 2028, ikinci hedef 2029 olarak çalışmaya başlama talimatını aldık. Ayrıca Pamukkale ve Merkezefendi ilçe yönetimleri ile yeni hedef toplantısı yaptık. AK Parti Denizli Teşkilatı olarak dünkünden daha çok çalışacağız. Allah'ın izniyle 2028 ve 2029 yılında yeni bir zafere daha imza atacağız. AK Parti teşkilatları olarak yorulmadan, kapı kapı gezerek gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için mücadeleye devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'de umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti'dir. Bunun için belirlediğimiz 2028 ve 2029 hedefleri doğrultusunda durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli AK Parti'de hedef 2028 ve 2029 - Son Dakika

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