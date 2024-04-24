Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, genç meclis üyelerini ağırladı

Politika

Denizli Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde meclis üyeliği görevlerine seçilen Enis Kara ile Emirhan Ali Gönültaş'ı ağırladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi olarak seçilen Enis Kara (20) ile yine Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Pamukkale Belediyesi meclis üyesi olarak seçilen Emirhan Ali Gönültaş (21) Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin en genç meclis üyesi konumunda olan ve Türkiye'de de en genç meclis üyeleri arasında yer alan Kara ve Gönültaş ile makamında bir araya gelerek bir süre görüştü. Kara ve Gönültaş'a başarılar dileyen Başkan Çavuşoğlu, "'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Ulu Önder Atatürk'ün yolunda hep birlikte ilerleyeceğiz. Denizli'mizin tamamında başta gençlerimiz olmak üzere, çocuklar, kadınlar, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi her bir yurttaşımız için gece gündüz demeden gayret edeceğiz" dedi. - DENİZLİ