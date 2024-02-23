Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Berat Kandili\'ni Kutladı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak bu mukaddes gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, hemşerilerinin bu mübarek gecesini tebrik etti. Başkan Zolan mesajında Ramazan-ı Şerif ayının da habercisi olan bir Berat Kandili'ni daha idrak edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Berat Kandili, içe ait bir muhasebe, arınma ve dua ile manevi duygularımızın arttığı mukaddes gecelerdendir. Bu geceyi fırsat bilip birbirimize olan sevgi, saygı ve hoşgörümüzü pekiştirmeli, yardıma muhtaç olan kardeşlerimize el uzatmalı, dualarımızla yüce Mevla'ya sığınmalıyız" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan mesajında şunları kaydetti: "Bu mübarek gecenin milletimiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzünün güldüğü, barış ve adaletin hakim olduğu bir dünyayı yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik eder, bu mübarek geceyle şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlığa barış, huzur ve saadet hakim olsun. Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandilimiz mübarek olsun." - DENİZLİ