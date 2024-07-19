Denizli Büyükşehir Belediyesi Engellilere Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Hizmeti Sunuyor

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, engellilerin yaşamını kolaylaştıracak iki önemli karara imza attı.

18 yaş ve üzerindeki yüzde 50 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların refakatçilerinin de belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini duyuran Başkan Çavuşoğlu, engellilerin BELTAŞ bünyesinde bulunan otoparklardan 4 saat ücretsiz faydalanabileceğini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Başkan Çavuşoğlu'nun önergesiyle engellilerin yaşamını kolaylaştıracak otopark ve ulaşım konusu gündemin 34 ve 35'nci maddesi olarak görüşüldü. Buna göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin işlettiği belediye otobüslerinden, 18 yaş ve üzerindeki yüzde 50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların refakatçilerinin de ücretsiz yararlanması ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELTAŞ tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklardan engellilerin kimliklerini ibraz etmesi şartıyla ücretsiz faydalandırılması konusu karara bağlandı. Her iki gündem maddesi Meclis'ten oybirliği ile geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oylamanın ardından yaptığı konuşmada, aldıkları kararla engellilerin BELTAŞ bünyesinde bulunan tüm otoparklardan 4 saatlik süre dilimini ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıkladı.

Ulaşımda kolaylık

Ulaşım AŞ bünyesinde bulunan belediye otobüslerinden ise, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu bulunan 18 yaş ve üzerindeki engellilerin refakatçilerinin de ücretsiz faydalanabileceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 18 yaş ve üzeri engellilerin refakatçileri otobüslerimizden ücretsiz faydalanamıyordu. Bu kararla birlikte 18 yaş ve üzeri olup da yüzde 50 ve üzeri engeli bulunanların refakatçileri de bundan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilecek. Bu anlamda engelli kardeşlerimize bir nebze de olsa koymuş olduğumuz katkı nedeniyle de değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ