Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Toplantısına Katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Toplantısına Katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Adana'da düzenlenen İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantıda afet durumlarında iş birliği ve dayanışma yöntemleri ele alındı.

10.07.2024 16:46  Güncelleme: 16:47
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Adana'da düzenlenen ve toplam 14 Büyükşehir Beleyesinin yer aldığı İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısına katıldı.

14 Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla "İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye bürokratları ve itfaiye erleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ile birlikte 14 Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ile itfaiye ve afet işleri daire başkanlarının katıldığı toplantıda afet durumlarında ve sonrasında gerekli iş birliği ve dayanışmanın daha güçlü sağlanabilmesine yönelik yöntemler masaya yatırıldı. Orman yangınları ve çevre felaketlerine dikkat çekilen programda 2023 yılında gerçekleşen ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler de değerlendirildi.

Kriz yönetimi yerine risk yönetimi

6 Şubat 2023 Depremleri Tecrübe Paylaşımları konulu sunumun yapıldığı toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı da katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt çok verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Programın; bilgi paylaşımı, dayanışma, deneyimlerin aktarılması ve afetlerde yaşanan sorunlara karşı çözüm yollarının bulunmasına yönelik koordinasyon sağlanması anlamında önemli olduğunu vurgulayan Başkurt, kriz yönetimi yerine risk yönetimini esas alan bir anlayışın hayata geçirileceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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