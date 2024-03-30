Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofrası Muratdede Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofrası Muratdede Mahallesi'nde Kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofrası Muratdede Mahallesi\'nde Kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneğini Muratdede Mahallesi'nde sürdürdü. Başkan Zolan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, engel tanımadıklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

30.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:31
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Denizli Büyükşehir Belediyesi iftar sofrası geleneğini Muratdede Mahallesi'nde kurdu. Tüm vatandaşların ramazanını tebrik eden Başkan Zolan, "Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş yoktur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneği Muratdede Mahallesi'ne taşındı. Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti önceki dönem Milletvekili Mehmet Yüksel, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ve binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi mahalle sakinlerinin ramazanlarını tebrik eden Başkan Zolan ve beraberindekiler ezanın okunmasıyla birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada iftar davetlerine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Ramazanda her mahallemizde böyle güzel coşku var. Bu bizim değerimiz. Ramazan Denizli'mizde en güzel şekilde yaşanıyor. Allah'ım Kadir Gecemize ve Ramazan Bayramı'na birlikte ulaşmayı nasip etsin" dedi.

"Herkese ulaşmaya çalıştık"

İftar programlarında vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Başkan Zolan, seçimle birlikte çok yoğun bir programları olduğunu belirterek, "Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Herkese ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadığım vatandaşlarıma saygılarımı sunuyorum, inşallah başka bir programda görüşmeyi Allah'ım nasip etsin. İnşallah gönüllerimiz bir olsun. Birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş yoktur. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Denizli'miz için en üst seviyede hizmeti yapma noktasında gayret edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofrası Muratdede Mahallesi'nde Kuruldu - Son Dakika

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