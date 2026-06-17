Denizli\'de sosyal konut ve çevre yolu müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Haziran ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kararların oy birliğiyle alınması nedeniyle meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, "Kaynaklarımızı halkımızın refahı ve çocuklarımızın geleceği için harcıyoruz. Denizli'yi her alanda daha güçlü ve üretken bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Haziran ayı ikinci birleşiminde, sosyal belediyecilikten yerel kalkınmaya, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar kentin geleceğini yakından ilgilendiren projeler görüşüldü. İlk oturumda komisyonlara havale edilen gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Şehrin trafiğine nefes aldıracak adım: Güney Çevre Yolu

Toplantının açılışında konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulaşım müjdesi verdi. Güney Çevre Yolu için uygulama projesine başlandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Yıllardan beri söylenip yapılamayan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalara başlıyoruz. İzmir yolundan gireceğiz, yeni yapılan şehir hastanesinden Gerzele'ye kadar hattımızı üç etapta bitireceğiz. İnşallah o yolu yapınca trafik sorununu bazı akslardan temizleyip şehrimize kazandıracağız" dedi.

"Gelire Göre Kira" modeliyle sosyal konut hamlesi

Barınma sorununa yenilikçi ve halkçı bir çözüm getireceklerini müjdeleyen Başkan Çavuşoğlu, dar gelirli ailelerin yüzünü güldürecek sosyal konut projesini duyurdu. Ailelerin hane gelirine oranla kira ödeyeceği örnek bir modelin uygulanacağı projenin ilk etabında Deliktaş, Gerzele ve Kuşpınar mahallelerinde toplam 87 daire ve 8 dükkan inşa edilecek. Vatandaşlar sabit bir ücret ödemek yerine, hane gelirlerinin belirli bir oranında kira ödeyerek modern konutlarda barınma imkanına kavuşacak. Projenin insani ve sosyal boyutuna dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'de her ailenin gelirine göre güvenle oturabileceği bir proje üzerine çalışıyoruz. Bu yenilikçi modelle hem dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek hem de Türkiye'ye örnek olacak yerel yönetim uygulamasını şehrimize kazandıracağız" dedi.

Tarihi Kaleiçi Çarşısı'na yeni bir vizyon kazandırılacak

Yıllar içinde cazibesini yitiren ve mezbelelik bir görüntüye bürünen tarihi Kaleiçi Çarşısı içindeki eski kapalı pazaryeri binasının yıkımı için düğmeye basıldı. Depremsellik testlerinden geçemeyen ve sit alanı içerisinde yer alan bu yapıyla ilgili konuşan Başkan Çavuşoğlu, alanın Denizli kent kültürüne yakışır bir projeyle yeniden canlandırılacağını vurgulayarak, "Yıllardır herkesin söyleyip yapamadığı Kaleiçi Çarşısı'nın çalışmalarına başladık. 6 aya kadar binayı yıkmayı planlıyoruz. Bölge 3. derece sit alanı olduğu için işlemlerimizi Kurul'un gözetiminde ve sondaj çalışmaları eşliğinde yapıyoruz. Bir sene içerisinde temelini atmış oluruz. Şehrimizin o en güzel yerindeki bu eski yapıdan Denizli'yi kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastalarına ve ilkokul 1. sınıflara destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği insan odaklı projelerle şehirdeki toplumsal dayanışma ruhunu her geçen gün daha da büyütüyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak zor temin edilen ve yüksek fiyatlarla satılan glütensiz gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli bir adım atıldı. Mecliste alınan kararla birlikte, belirlenen şartları taşıyan çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla, glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan temel ihtiyaç paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Ayrıca Denizli sınırları içinde ikamet eden ve hane geliri net 2 asgari ücreti geçmeyen ailelerin, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklarına eğitim hayatlarına güçlü başlamaları amacıyla nakdi eğitim yardımı sağlanacak.

Toplu ulaşımda temassız kredi kartı dönemi başlıyor

Şehir içi toplu taşımada vatandaşların hayatını kolaylaştıracak dijital dönüşüm hamlesi meclis gündemine taşındı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren belediye otobüslerinde temassız kredi kartı ile biniş dönemi başlıyor. Ulaşımda ödeme kolaylığı sağlayacak olan ve vatandaşların binişlerde mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla hayata geçirilecek olan uygulama, entegrasyon çalışmalarının ardından yürürlüğe girecek. Uygulamada, yolcu türüne bakılmaksızın sivil bilet ücretinin %10 fazlası tahsil edilecek.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri güven tazeledi

Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında 2 yıllık görev süresi dolan Değerlendirme Kurulu meclis üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan oylamada mevcut kurul üyeleri oy çokluğu ile yeniden seçildi. Buna göre, Kurulun asil üyeliklerine Levent Özel, Ufuk Durmuş, Mahinur Dingil ve Emrah Cihan Deniz getirilirken; yedek üyeliklere ise Fatma Atıcı, Osman Bartal, Bülent Taylan Kaplan ve Himmet Yavaş seçildi. - DENİZLİ