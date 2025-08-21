Denizli\'de 9. Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 1 hafta boyunca büyük bir coşkuyla devam eden 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivaline emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Her şey Çameli'miz için, siz değerli vatandaşlarımız için" dedi.

Binlerce kişiyi buluşturan 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin ardından değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemizde bir hafta boyunca dolu dolu geçen, birlik ve beraberlik içinde çok güzel anılarla tamamladığımız festivalimizi geride bıraktık. Bu süreçte bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, başta önceki dönem Ekonomi Bakanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Nihat Zeybekci'ye, AK Parti Denizli Milletvekillerimiz Nilgün Ök, Cahit Özkan ve Şahin Tin'e, AK Parti İl Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu'na, çevre ilçelerimizden teşrif eden kıymetli belediye başkanlarımıza, AK Parti İlçe Başkanımız Cengiz Yılmaz'a, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Murat Genç'e, ilçe protokolümüze, tüm muhtarlarımıza, ilçemizde ve dışarıdan destek veren esnaflarımıza, özveriyle çalışan Çameli Belediyesi personelimize, festivalimizin huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan emniyet güçlerimize ve en önemlisi bizleri yalnız bırakmayıp katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Panayır havasında geçen festivalimizde hep birlikte eğlendik, yarışmalarla, konserlerle, etkinliklerle güzel bir hafta yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür festivallerimizi geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; her şey Çameli'miz için, siz değerli vatandaşlarımız için. Çameli ve hemşehrilerimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ