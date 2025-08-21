Denizli'de 9. Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Denizli'de 9. Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Denizli\'de 9. Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi
21.08.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, bir hafta boyunca büyük bir coşkuyla yapıldı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, festivale katkıda bulunanlara teşekkür etti ve etkinliğin devamlılığını vurguladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 1 hafta boyunca büyük bir coşkuyla devam eden 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivaline emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Her şey Çameli'miz için, siz değerli vatandaşlarımız için" dedi.

Binlerce kişiyi buluşturan 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin ardından değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemizde bir hafta boyunca dolu dolu geçen, birlik ve beraberlik içinde çok güzel anılarla tamamladığımız festivalimizi geride bıraktık. Bu süreçte bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, başta önceki dönem Ekonomi Bakanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Nihat Zeybekci'ye, AK Parti Denizli Milletvekillerimiz Nilgün Ök, Cahit Özkan ve Şahin Tin'e, AK Parti İl Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu'na, çevre ilçelerimizden teşrif eden kıymetli belediye başkanlarımıza, AK Parti İlçe Başkanımız Cengiz Yılmaz'a, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Murat Genç'e, ilçe protokolümüze, tüm muhtarlarımıza, ilçemizde ve dışarıdan destek veren esnaflarımıza, özveriyle çalışan Çameli Belediyesi personelimize, festivalimizin huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan emniyet güçlerimize ve en önemlisi bizleri yalnız bırakmayıp katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Panayır havasında geçen festivalimizde hep birlikte eğlendik, yarışmalarla, konserlerle, etkinliklerle güzel bir hafta yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür festivallerimizi geleneksel hale getirerek devam ettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; her şey Çameli'miz için, siz değerli vatandaşlarımız için. Çameli ve hemşehrilerimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, denizli, Çameli, Turizm, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de 9. Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:25:08. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de 9. Kültür ve Turizm Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.