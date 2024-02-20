Denizli\'de AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, makam otomobili döneminin sona ereceğini söyledi

Politika

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, makam otomobili döneminin kapanacağını ve gereksiz tüm harcamaların sıfırlanacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediyesi için aday gösterdiği Ekrem Başer, seçim çalışmaları sırasında Sevindik'te çok sayıda gence seslendi. Merkezefendi Belediyesi'nin kendisi için bir makam değil hizmet mevkii olduğunu vurgulayan Başer, göreve geldiği 1 Nisan'dan itibaren makam otomobili döneminin kapanacağını belirtti. Aday Başer, "Ben hizmet etmeye geliyorum, milletin parasını gösterişe çarçur etmeye değil. Allahıma çok şükür ki bu kardeşinizin ne paraya ne makama ihtiyacı var. Tek derdimiz, ortak paydamız Merkezefendi, Denizli, Türkiye! Vatana, millete hizmet etmek" diye konuştu. Başer, bu sözleriyle gençler tarafından bir süre alkışlandı.

"Makam otomobili dönemi sona erecek"

Sevindik Mahallesi'nde gençlerle sohbet eden, gençlerin yalnızca yarın değil, kendileri için bugün anlamına da geldiğini dile getiren Aday Başer, "31 Mart 2024 seçimlerinden itibaren inşallah Merkezefendi Belediyemizde makam otomobili dönemi sona erecek. Ben hizmet etmeye geliyorum, milletin parasını gösterişe çarçur etmeye değil. Merkezefendili hemşehrilerimin tek kuruşunu heba ettirmeyeceğim. Belediye'nin bütçesinden makam otomobili bütçesi çıkmayacak. Gereksiz tüm harcamaların sıfırlanacağı Merkezefendi Belediyesi'nin her kuruşu gerçek sahipleri yani Merkezefendi ilçesi sakinleri için harcanacak. Yetenekli her gencin elinden tutarak Merkezefendi Belediyesi olarak onlara destek olacağız. İşte makam otomobili gibi ve ileride açıklayacağım pek çok israfa harcanan paranın bir kısmını da yetenekli gençlerimizin dünya çapında tanınırlığını sağlamak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Çakıroğlu'nu da unutmadı

Geceli gündüzlü süren seçim çalışmaları ile seçmenin gönlüne dokunmaya devam eden Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, 9 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu da unutmadı. Sosyal medya hesabından, Çakıroğlu'nun anısına yapılmış parktaki anıtı başındaki ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Başer, "Tarih okurken tarih yazan yiğit, 9 yıl önce Ege Üniversitesi'nde PKK'lı teröristler tarafından katledilen Fatih Yılmaz Çakıroğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanın cennet olsun şehidim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ