Denizli\'de Başkanlar Yatırımlar ve Derman Belediyecilik Projelerini Görüştü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, bölgede devam eden yatırımlar ile derman belediyecilik projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan ve Kültür A.Ş. Müdürü Ferhat Çelik Honaz ilçesinde bir araya geldi. Bölgede devam eden ve yeni başlayacak yatırımların konuşulduğu buluşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen "Derman Belediyecilik" projeleri de ele alındı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada; "Bozkurt Belediye Başkanımız Birsen Çelik, BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan ve Kültür A.Ş. Müdürü Ferhat Çelik'i belediyemizde ağırladık. Bölgemizde yaptığımız yatırımlar ve derman projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Omuz omuza çalışarak Huzur şehri Honaz'da aydınlık geleceğimizi inşa ediyoruz. Bunu birlikte başarıyoruz" dedi. - DENİZLİ