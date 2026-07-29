Denizli’de başkanların ardından ilçe örgütleri de safını belirledi - Son Dakika
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Denizli’de başkanların ardından ilçe örgütleri de safını belirledi

Denizli’de başkanların ardından ilçe örgütleri de safını belirledi
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 belediye başkanının CHP’den istifa ederek, Yeni Parti’ye katılma kararı almasının ardından bugün de ilçe teşkilatlarında hareketlilik yaşandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 belediye başkanının CHP'den istifa ederek, Yeni Parti'ye katılma kararı almasının ardından bugün de ilçe teşkilatlarında hareketlilik yaşandı.

CHP İl Başkanlığından görevden alındıktan sonra partiden ihraç edilen ve Yeni Partti il başkanı olması beklenen Ali Osman Horzum, 19 ilçe örgütüyle birlikte topluca Yeni Parti çatısı altında siyasete devam edeceklerini duyurdu. Yeni tabelanın asıldığı parti binası önünde açıklama yapan Horzum'a Büyükşehir Belediye Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi ve Pamukkale CHP eski ilçe başkanları ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Halkın talepleri doğrultusunda yeni bir mücadele yolu seçtiklerini ifade eden Horzum, "Arka bıraktığımız sadece binalarımız, araçlarımız ve konforlarımız. Yanımıza aldığımız ilkelerimiz ve ruhumuzla beraber Yeni Partide yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yargı kollarının hamleleri ve içimizden bazı arkadaşlarımızın buna eşlik etmesi sonucu örgüt iradesi yok sayıldı. Denizli'de 1 büyükşehir ve 14 ilçe belediyesinin yanı sıra 19 ilçe başkanı, kadın kolları, gençlik kolları ve 612 mahalle temsilcisi istifa ederek yeni oluşuma katılma kararı aldı" dedi.

"Kardeş kavgasına müsaade etmeyeceğiz"

Aynı düşüncelerle siyasi mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Horzum, "Bizim kavgamız sadece iktidar kavgasıdır; kardeş kavgasına asla müsaade etmeyiz. 'O binalar sizin olsun' deme gerekçemiz de budur. Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulumuz toplanacak, 81 il ve 973 ilçede görevlendirmeler yapılacak. Çiftçinin, emeklinin, esnafın ve geleceğini yurt dışında arayan gençlerin yanında olacağız. Mazeret üretmeden, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Tüm vatandaşları Yeni Parti çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Dar günümüzde, zor günümüzde bizimle olan hiçbir arkadaşımızı, hiçbir yurttaşımızı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Hep beraber el ele gönül gönle devam edeceğiz. Yeni Parti'ye meclis üyelerimizle beraber geçiyoruz. O yüzden hiçbir belediyemizde hizmetler açısından sıkıntı yaşanmayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli’de başkanların ardından ilçe örgütleri de safını belirledi - Son Dakika

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