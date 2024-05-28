Denizli'de Belediye Başkanı Rüşvetle Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli'de Belediye Başkanı Rüşvetle Mücadele Ediyor

Denizli\'de Belediye Başkanı Rüşvetle Mücadele Ediyor

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde seçilen Belediye Başkanı Sezayi Pütün, belediye binası girişine astırdığı 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' hadisiyle takdir topladı.

28.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yüzde 49,94'lük oy oranıyla Beyağaç Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün, belediye binası girişine astırdığı "Rüşvet alan da veren de mel'undur" hadisiyle büyük takdir topladı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 3 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Akçay'a büyük bir fark atarak yüzde 49.94'lük oy oranıyla göreve seçilen Sezayi Pütün'ün ilk icraatlarından birisi de belediye binasının girişine rüşvet tabelası astırmak oldu. "Rüşvet alan da veren de mel'undur" hadis-i şerifinin yer aldığı tabela, vatandaşların takdirini topladı.

Makam ve mevki için değil Beyağaç ile hemşehrilerine hizmet etmek için göreve talip olduğu belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Seçim sürecinde söz vermiş olduğumuz gibi belediyeye 'Rüşvet alan da verenle mel'un dur' hadis-i şerifini asacağımızı beyan etmiştik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak, hadisi şerifi belediyemizin girişine astık. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet, hırsızlık, suistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart, adaletsizlik borç ve faiz olmayacak. Lüksü şatafatı israfı önleyeceğiz. Milletin derdiyle dertlenecek, önce millet diyeceğiz. Belediye başkanlığı makamı milletin derdine derman olarak Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamıdır. 5 sene boyunca dürüst ve ahlaklı bir şekilde Beyağaç'a ve hemşehrilerimize hizmet edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Beyağaç, Denizli, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Belediye Başkanı Rüşvetle Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Belediye Başkanı Rüşvetle Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement