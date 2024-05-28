Denizli\'de Belediye Başkanı Rüşvetle Mücadele Ediyor

Politika

Denizli'de yüzde 49,94'lük oy oranıyla Beyağaç Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün, belediye binası girişine astırdığı "Rüşvet alan da veren de mel'undur" hadisiyle büyük takdir topladı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 3 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Akçay'a büyük bir fark atarak yüzde 49.94'lük oy oranıyla göreve seçilen Sezayi Pütün'ün ilk icraatlarından birisi de belediye binasının girişine rüşvet tabelası astırmak oldu. "Rüşvet alan da veren de mel'undur" hadis-i şerifinin yer aldığı tabela, vatandaşların takdirini topladı.

Makam ve mevki için değil Beyağaç ile hemşehrilerine hizmet etmek için göreve talip olduğu belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Seçim sürecinde söz vermiş olduğumuz gibi belediyeye 'Rüşvet alan da verenle mel'un dur' hadis-i şerifini asacağımızı beyan etmiştik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutarak, hadisi şerifi belediyemizin girişine astık. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet, hırsızlık, suistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart, adaletsizlik borç ve faiz olmayacak. Lüksü şatafatı israfı önleyeceğiz. Milletin derdiyle dertlenecek, önce millet diyeceğiz. Belediye başkanlığı makamı milletin derdine derman olarak Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamıdır. 5 sene boyunca dürüst ve ahlaklı bir şekilde Beyağaç'a ve hemşehrilerimize hizmet edeceğiz" dedi. - DENİZLİ