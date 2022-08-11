Ali Babacan, AK Partili gençler tarafından "Alçaklara kar yağıyor" türküsüyle protesto edildi

Denizli'de vatandaşlarla buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, programları kapsamında bir televizyon kanalının da konuğu oldu. Ancak televizyon kanalının stüdyosunun, AK Parti Denizli İl Binasıyla aynı yerde olması, dikkat çeken dakikalar yaşanmasına neden oldu.

GİRİŞTE VE ÇIKIŞTA PROTESTO EDİLDİ

Babacan, AK Parti il binasının bir alt katında bulunan televizyon kanalına girişte ve çıkışta AK Partili gençler tarafından protesto edildi. Yayın sırasında hem parti merkezinden hem de binadaki merdivenlerden sloganlar atan gençler Babacan'a tepki gösterdi.

GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

Babacan'ın binaya girmesinden sonra merdiven boşluklarına biriken gençler "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi" şeklinde protestoda bulundu. Babacan, gençlerin protestolarına gülerek ve el sallayarak karşılık verdi. Gençler, DEVA liderinin televizyon yayını sırasında da seslerini yükseltti.

YAYIN KESİLMEDEN TAMAMLANDI

TV'nin bulunduğu kata kadar inen gençler burada yüksek sesle sloganlar attı. Babacan'ın katıldığı program, gençler protesto etse de kesilmeden tamamlandı. Binadan gelen seslerin yayına gitmediği belirtildi. Programın tamamlanmasının ardından Babacan'ın binayı terk ettiği sırada da protestolara "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla devam edildi.