Denizli'de Cumhur İttifakı Mesajı - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Cumhur İttifakı Mesajı

Denizli\'de Cumhur İttifakı Mesajı

AK Parti İl Başkanı Güngör, Denizli'de Cumhur İttifakı olarak 'Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyeceklerini vurguladı.

01.12.2024 09:12
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DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli'de Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılına beraber yürüyoruz" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Genel Merkezi tarafından Denizli'de düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" Muğla, Denizli ve Uşak bölge buluşmalarına AK Parti İlçe Başkanlarıyla birlikte katılım sağlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhur İttifakı olarak Denizli'de tek yumruk şeklinde hareket ettiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisinin, Denizli'de gerçekleştirdiği ve Muğla ile Uşak illerinden de katılım olan Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantılarına AK Parti İlçe Başkanlarımız ile katılım sağladık. Nazik daveti ve misafirperverlikleri için MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nda beraber yürümeye devam edeceğiz. Durmak yok, yolumuza tek yumruk şeklinde devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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