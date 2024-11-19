Denizli'de Demiryolu Yatırımı Umut Veriyor - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Demiryolu Yatırımı Umut Veriyor

Denizli\'de Demiryolu Yatırımı Umut Veriyor

Milletvekili Sema Silkin Ün, demiryolu yatırımlarının ihracatçılar için önemli olduğunu belirtti.

19.11.2024 10:19
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın Denizli programında gündeme gelen demiryolu yatırımının takipçisi olacağını belirterek, "Denizlili ihracatçılarımız fazlasıyla hak ettiği o 'çelik irede'yi bekliyor" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın Denizli programıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz dün şehrimizdeydi. Üniversitemizin akademik yıl açılışı konuşmasını 'Digital Dönüşümler' başlığına ayırmıştı. Hemen her fırsatta dile getirdiğimiz işgücünün vasıfsızlaşması sorununa karşı işgücünün niteliğini artırma girişimleri kendisinin de gündemindeydi. İş Dünyası Buluşması kapsamında özellikle ihracatçılarımızın sorunları tartışıldı. İhracatçılarımızın 40 türküsü var, 40'ı da lojistik üstüne desek mübalağa etmiş olmayız. Bu on yılların meselesi karşısında Sayın Başkanın 'Ulaştırmada temel önceliğimiz demiryolu. Demiryolunda da önceliğimiz üretim hatlarına ulaşacak güzergah' sözlerinin şehrimiz adına umutla takipçisi olacağız. Denizlili ihracatçılarımız fazlasıyla hak ettiği o 'çelik irede'yi bekliyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Demiryolu Yatırımı Umut Veriyor - Son Dakika

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