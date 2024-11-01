Denizli'de Gençlik Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Gençlik Çalıştayı Tamamlandı

Denizli\'de Gençlik Çalıştayı Tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Çalıştayı, gençlerin şehir yönetiminde söz sahibi olma ve fikirlerini paylaşma amacıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe 50 farklı liseden yaklaşık 100 genç katıldı. Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlerin geleceği şekillendirmedeki önemine vurgu yaptı.

01.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Çalıştayı tamamlandı. Kentin farklı noktalarında yaşayan ve şehir yönetiminde söz sahibi olmak isteyen gençlerin yoğun bir ilgi ile katıldığı çalıştay, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin sesini duyurabilmesi ve fikirlerini hayata geçirebilmesi amacıyla düzenlenen Gençlik Çalıştayı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımla tamamlandı. Çalıştayda, Denizli'nin genç nüfusunun sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki beklentileri ve çözüm önerileri ele alınırken gençlerin şehir yönetiminde söz sahibi olmaları hedeflendi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve merkez ilçe müdürlüklerinin iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğe, il genelinde 50 farklı liseden yaklaşık 100 genç katıldı. Çalıştayda gençlere Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Gençlik Hizmetleri Sosyal Projeler Koordinatörü Bilge Naz Sak eşlik etti.

"Gençlerimiz en büyük gücümüz"

Yapılan Gençlik Çalıştayı'nın Denizli'de yaşayan gençlerin yönetime dahil olması açısından çok önemli olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz, Denizli'mizin geleceğini şekillendiren en büyük gücümüz. Bu çalıştayla onların fikirlerini dinleyerek, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Gençlerin enerjisi ve vizyonuyla kentimizi daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Gençler bugünün dinamik ve üretken bir parçası"

Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada gençlere yönelik yapılan çalışmalara dair belediyenin vizyonunu ve bu tür etkinliklerin önemini vurgulayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, "Belediye olarak gençlerimizi sadece geleceğin bireyleri olarak değil, bugünün dinamik ve üretken birer parçası olarak görüyoruz. Onların düşüncelerine, görüşlerine, yaşadıkları sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine kulak vermek, geleceğe dair stratejilerimizi şekillendirmemiz açısından son derece önemli" dedi.

"Gençlerimizin sesini duyabilmek için önemli bir fırsat"

Gençlerle birlikte çalışmanın önemine belirten Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk, "Gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için onları dinlemek ve sürece aktif olarak dahil etmek büyük bir önem taşıyor. Gençler bizim geleceğimiz; onların görüş ve önerileri, belediye olarak yürüteceğimiz çalışmalara yön verecek en değerli rehberlerden biridir. Bu çalıştay, gençlerimizin sesini daha iyi duyabilmek adına önemli bir fırsat sundu" ifadelerini kullandı.

Denizlili gençler fikirlerini paylaştı

Çalıştay boyunca gençler, sosyal alan ve spor imkanları, kültürel ve sanatsal etkinliklere erişim, mesleki eğitim, kariyer gelişimi, çevre bilinci ve gönüllülük gibi başlıklarda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Bu çalıştay, gençlerin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm önerileri sunma imkanı sağlayan önemli bir adım olurken onlara şehir yönetimine katılma fırsatı da sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Gençlik Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

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