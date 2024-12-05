Denizli'de Kadın Meclisi, Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Kadın Meclisi, Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıldönümünü Kutladı

Denizli\'de Kadın Meclisi, Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıldönümünü Kutladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasının önemi vurgulandı.

05.12.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Delikliçınar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanları, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Alten'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra basın açıklamasında bulunan Kadın Meclisi Başkanı Alten, Atatürk önderliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının kadınlar için taşıdığı önemi bir kez daha anlatmak istediklerini söyledi. Alten, "Atatürk'ün vizyoner liderliği ile kadınlarımıza verilen bu hak sadece seçmen olarak değil, aynı zamanda karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak da topluma katkıda bulunmalarını sağlamıştır. Adil bir gelecek için kadınlarımızın her alanda seslerini duyurmalarını desteklemeliyiz. Ata'mız sayesinde pek çok Avrupa ülkesinden önce, 1934 yılında bu hakkı kadınlarımız almıştır. Bugünü, bu önemli hakkın kazanılmasında emeği geçen tüm kadınlarımızı ve Atatürk'ü onurlandırmak, eşitlik mücadelesini devam ettirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümünü ve Dünya Kadın Hakları Gününü kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Kadın Meclisi, Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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