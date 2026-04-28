Denizli\'de sosyal hizmetleri için 774 milyon TL\'lik dev bütçe

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla onlarca sosyal destek projesini hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bütçesini vatandaşın sofrasına, eğitimine ve sağlığına yönlendirerek sosyal hizmetlerde yeni bir dönem başlattı. Başkan Çavuşoğlu, ihtiyaç sahibi her kesime dokunduklarını belirterek, "Bu şehirde hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek" mesajı verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana sosyal hizmetlere ayırdıkları bütçeyi açıkladı. Şehrin sadece binalarla değil, huzur ve dayanışmayla büyüyeceğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu sosyal belediyecilik odaklı bir anlayışla hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Denizli'de ilk kez hayata geçirdikleri Horoz Kart'tan emekli desteklerine, yeni doğan yardımından HPV aşısına, çocuk gelişim merkezlerinden ilkokula giden çocuklara beslenme desteğine kadar dev bir bütçeyi vatandaşın doğrudan sofrasına, eğitimine ve sağlığına yönlendirdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, insan odaklı onlarca projeyle ihtiyaç sahibi tüm kesimlerin yanında yer aldıklarını söyledi.

"Hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Sosyal hizmetleri çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Göreve gelirken geride hiç kimseyi bırakmayacağımızın sözünü vermiştik ve bunu her geçen gün büyütüyoruz. Herkesin ve her kesimin geride bırakılmadığı bir sistem inşa ediyoruz. Biz bu kenti yönetirken sadece fiziki projelere değil insan hayatına dokunmaya da odaklanıyoruz. Bu şehirdeki hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Hiç bir anne 'Çocuğum nasıl beslenir?' diye düşünmeyecek. Çünkü bugün birbirimizin elinden tutmaya, yanımızdakine omuz vermeye ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Her bir kuruş vatandaşın huzuru ve refahı için

'Mutlu İnsanların Şehri Denizli' vizyonuyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çavuşoğlu, "İnsanlar güne huzurla ve güvenle başlayamazsa, dünyanın en güzel binalarını verin onları mutlu edemezsiniz. Çocuğuna süt alamayan anneyi bina yaparak mutlu edemezsiniz" dedi. Kaynakların doğru, yerinde ve adaletli kullanılmasının öncelikleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Her bir kuruşu vatandaşın huzuru ve refahı için harcıyoruz. Denizli'nin parası artık Denizli halkının cebine, mutfağına ve çocuklarının geleceğine gidiyor. Şehrin kaynaklarını bu zor günlerde yanımızdaki insana omuz vermek için harcıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte insan hayatına dokunan projelerden bazıları

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği ve sürdürdüğü sosyal hizmet projelerinin bazıları şöyle: "Horoz Kart, emeklilere yönelik ramazan ikramiyesi, yeni doğan yardımı, çocuk gelişim merkezleri, beslenme yardımı, mobil ikram araçları, hane yardımları, gıda kolisi, ısınma desteği, taşınma desteği, 65 yaş üstüne ücretsiz tamirat desteği, bebek çantası, bebek bezi (0-2 yaş) ve bebek maması desteği, evlilik desteği, kırtasiye paketi, ortaokul, lise ve MESEM öğrencilerine ulaşım desteği, test kitabı ücreti desteği, YKS sınav ücreti desteği, HPV aşısı desteği, çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı, hasta yatağı ve hasta bezi desteği, alzheimer, demans, zihinsel engelli ve otizm tanılı vatandaşlara takip cihazı, asker çantası desteği, asker ailelerine yemin töreni için yol ve yemek desteği, Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi, Sevgi Eli ve Aşevi." - DENİZLİ