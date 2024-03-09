Denizli\'de Topraklık Mahallesi Muhtar Adayı Ahmet Efe Esnafları Ziyaret Ediyor

Politika

Denizlİ'de Topraklık Mahallesi muhtar adayı Ahmet Efe, mahallesindeki esnafları kapı kapı geziyor. Esnaf ve vatandaşlardan şikayetleri ve önerileri not alan muhtar adayı, mahallenin her kesimine hizmet etmek istediğini söyledi.

Denizli Pamukkale ilçesi Topraklık Mahalle muhtar adayı Ahmet Efe, mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, araya geldi. Vatandaşlarla buluşan muhtar adayı Efe, mahalledeki eksiklikler hakkında istişarede bulundu. Vatandaşların sorularını yanıtlayan muhtar adayı Efe, 10 yıllık belediyecilik tecrübesi olduğunu ifade ederek projelerini sıraladı. Göreve geldiği takdirde çevre mahalle muhtarlarıyla etkili iletişim kuracağını ve ifade eden muhtar adayı Efe, "Kapalı katlı pazaryeri, Halk Eğitim Merkezi, kreş ve yaşlı bakım evi, gençlere yönelik halı saha ve mahalle futbol takımı ile etkinlikler, parklarda aileler ile engelli çocuklar için düzenlemeler yapılacak. Çocuklar için eğlence organizasyonları, eğitici filmler yaz ayı boyunca hazırlanacak. Hacıkaplanlar, 15 Mayıs ile Topraklık Mahallesi olarak ortak hareket edilerek kapalı yüzme havuzu yapımı sağlanacak. Cadde ve sokaklarda öğrenciler ile yayalar için güvenli geçiş alanlarının yapımı sağlanacak. Rutin ilaçlama ve temizlik faaliyetlerinin devam etmesi sağlanacak. Mahalle sakinlerinin ve esnaflarımızın etkinlik, sorunlar ve çözümleri için mahalleye hakim bir internet sitesinin yapımı sağlanacak" dedi. - DENİZLİ