Denizli'de Topraklık Mahallesi Muhtar Adayı Ahmet Efe Esnafları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Denizli'de Topraklık Mahallesi Muhtar Adayı Ahmet Efe Esnafları Ziyaret Ediyor

Denizli\'de Topraklık Mahallesi Muhtar Adayı Ahmet Efe Esnafları Ziyaret Ediyor

Denizli Pamukkale ilçesi Topraklık Mahalle muhtar adayı Ahmet Efe, mahallesindeki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, sorunları ve önerileri not alıyor. Efe, mahallenin her kesimine hizmet etmek istediğini belirtiyor.

09.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlİ'de Topraklık Mahallesi muhtar adayı Ahmet Efe, mahallesindeki esnafları kapı kapı geziyor. Esnaf ve vatandaşlardan şikayetleri ve önerileri not alan muhtar adayı, mahallenin her kesimine hizmet etmek istediğini söyledi.

Denizli Pamukkale ilçesi Topraklık Mahalle muhtar adayı Ahmet Efe, mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, araya geldi. Vatandaşlarla buluşan muhtar adayı Efe, mahalledeki eksiklikler hakkında istişarede bulundu. Vatandaşların sorularını yanıtlayan muhtar adayı Efe, 10 yıllık belediyecilik tecrübesi olduğunu ifade ederek projelerini sıraladı. Göreve geldiği takdirde çevre mahalle muhtarlarıyla etkili iletişim kuracağını ve ifade eden muhtar adayı Efe, "Kapalı katlı pazaryeri, Halk Eğitim Merkezi, kreş ve yaşlı bakım evi, gençlere yönelik halı saha ve mahalle futbol takımı ile etkinlikler, parklarda aileler ile engelli çocuklar için düzenlemeler yapılacak. Çocuklar için eğlence organizasyonları, eğitici filmler yaz ayı boyunca hazırlanacak. Hacıkaplanlar, 15 Mayıs ile Topraklık Mahallesi olarak ortak hareket edilerek kapalı yüzme havuzu yapımı sağlanacak. Cadde ve sokaklarda öğrenciler ile yayalar için güvenli geçiş alanlarının yapımı sağlanacak. Rutin ilaçlama ve temizlik faaliyetlerinin devam etmesi sağlanacak. Mahalle sakinlerinin ve esnaflarımızın etkinlik, sorunlar ve çözümleri için mahalleye hakim bir internet sitesinin yapımı sağlanacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Topraklık Mahallesi Muhtar Adayı Ahmet Efe Esnafları Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:00 Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi Aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ilk kez görüntülendi
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:46 Yunanistan’da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı kabul edildi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 17:28:08. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Topraklık Mahallesi Muhtar Adayı Ahmet Efe Esnafları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement