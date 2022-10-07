Denizli haberleri... Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı - Son Dakika
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Denizli haberleri... Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

07.10.2022 10:35
Denizli haberleri... Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

Denizli haberlerine göre Güney Kore ve ABD, "Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı" nükleer enerjili USS Ronald Reagan uçak gemisinin de yer aldığı ortak deniz tatbikatına başladı.

Güney Kore ve ABD, " Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı" nükleer enerjili USS Ronald Reagan uçak gemisinin de yer aldığı ortak deniz tatbikatına başladı.

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri bölgede tansiyonu yükseltirken, Güney Kore ve ABD'den Pyongyang'a karşı yeni bir hamle geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, bugün ABD'nin USS Ronald Reagan uçak gemisinin de yer adlığı ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi. İki gün sürmesi planlanan tatbikatın "müttefiklerin Kuzey Kore provokasyonlarına karşı operasyonel yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı" belirtildi. Tatbikatın ayrıca nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan'a Jeju adasının güneydoğusundaki sulara kadar eşlik etme planını içerdiği öğrenildi.

Yeniden uçak gemisi konuşlandırılmıştı

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri bölgede gerilimi artırmış, ABD, Güney Kore ve Japonya hükümetleri muhtemel yeni silah denemelerine karşı alarma geçmişti. Geçtiğimiz hafta ABD ve Japonya'nın da katıldığı ortak bir deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan ABD'ye ait nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan, gelişmelerin ardından çarşamba günü Güney Kore'nin doğusundaki sularda yeniden konuşlandırılmıştı. - SEUL

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Denizli haberleri | ABD ve Güney Kore deniz tatbikatı başlattı Denizli haberleri | ABD ve Güney Kore deniz tatbikatı başlattı ABD, 'USS Ronald Reagan' uçak gemisini yeniden Güney Kore sularında konuşlandıracak ABD, 'USS Ronald Reagan' uçak gemisini yeniden Güney Kore sularında konuşlandıracak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli haberleri... Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı - Son Dakika

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