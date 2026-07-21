Denizli Kent Konseyinde Başkan Ali Marım güven tazeledi - Son Dakika
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Denizli Kent Konseyinde Başkan Ali Marım güven tazeledi

Denizli Kent Konseyinde Başkan Ali Marım güven tazeledi
21.07.2026 16:53  Güncelleme: 16:54
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Başkan Vekili Ali Marım yeniden başkan seçildi. Genel kurulda ayrıca 2026-2029 dönemi için yeni yürütme kurulu belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'de ilkler arasında yer alan ve katılımcı yönetim anlayışının öncüsü olan Kent Konseyi'nde yapılan oylamayla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi. Genel kurulda ayrıca 2026-2029 döneminde görev yapacak yeni yürütme kurulu da belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 12. Seçimli Olağan Genel Kurulu, DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula; Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Denizli Barosu Başkanı Engin Yıldız, Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Çardak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Okan Konyalıoğlu, kamu kurumlarının il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile Kent Konseyi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, Kent Konseyi'nin bugüne kadar imza attığı örnek projelerin yer aldığı tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

Divan Başkanlığına Okan Konyalıoğlu seçildi

Gündem maddeleri doğrultusunda seçim sürecini sevk ve idare edecek Divan Kurulu oluşturuldu. Oy birliğiyle kabul edilen önergeyle divan başkanlığına Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Çardak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Okan Konyalıoğlu, başkan yardımcılığına Avukat İbrahim Okkaya, yazmanlığa ise Burcu Sarıkaya getirildi. Divan teşekkülünün ardından Kent Konseyi Yönergesi'nde yapılan değişiklikler görüşülerek karara bağlandı.

Marım: "Kent vizyonu ve hemşehrilik bilincini büyütüyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi'nin köklü geçmişine ve toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkat çekti. Marım, "1997 yılında 'Denizli Belediyesi Gençlik Meclisi' adıyla kurulan ve Türkiye'de ilkler arasında yer alan Kent Konseyimiz; saydamlık, hesap verebilirlik, çevreye duyarlılık ve ortak akıl ilkeleriyle Denizli'mize hizmet etmeyi sürdürüyor. Belediye Kanunu'nun 76'ncı maddesinden aldığımız güçle kentin hak ve hukukunu korumak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve hemşehrilik bilincini pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni dönemde de sivil toplum kuruluşlarımız, meclislerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte Denizli'mizin geleceğine katkı sunmaya, Türkiye'ye örnek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Ün: "Kent Konseyleri ortak aklın teminatıdır"

Genel kurulda konuşan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise Kent Konseylerinin yerel demokrasideki önemini vurgulayarak, "Kent Konseyleri; bir şehrin dinamiklerini, sivil toplumunu ve yerel yönetimini aynı masa etrafında buluşturan son derece kıymetli yapılardır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi de bugüne kadar üstlendiği vizyoner projelerle bu misyonu başarıyla yürütmüştür. Yeni dönemde seçilecek yönetimin Denizli'miz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Marım yeniden başkan seçildi, yürütme kurulu belirlendi

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimlerde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, genel kurul üyelerinin güvenoyuyla yeniden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Genel kurulda, 2026-2029 dönemi için 3 yıl boyunca görev yapacak olan Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Kent Konseyinde Başkan Ali Marım güven tazeledi - Son Dakika

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