Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Hakan mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Hakan mazbatasını aldı

Denizli\'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Hakan mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçiminde Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hakan, mazbatasını alırken duygularını paylaştı. Başkan Hakan, tüm Çal halkına eşit hizmet edeceğini ve Çal'ı hep birlikte yöneteceklerini belirtti.

05.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:37
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31 Mart yerel seçiminde Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hakan, mazbatasını aldı. Mazbatasını alırken duygularını paylaşan Başkan Hakan, "Partili, partisiz herkesin, tüm Çal'ın ve Çallıların başkanı olarak herkese eşit hizmet edeceğim. Çalımızı hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Çal İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata töreninde, Belediye Başkanı Ahmet Hakan'a hakim Mehmet Emin Yıldırım tarafından mazbatası takdim edildi. Seçim kurulu önünde kendisini bekleyenler vatandaşlara seslenen Başkan Hakan,Seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen Çallılara teşekkür ederek yeni dönemde Çal'ın daha da gelişmesi, yaşanabilir bir ilçe olması için çalışacaklarını ve halklarına layık olmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Rozetini çıkararak göreve başlayan Başkan Hakan, "Hayatım boyunca ve seçim süresi boyunca CHP üyesi olmaktan hep onur ve gurur duydum. Atatürk'ün ilkeleri ve devrimlerini her zaman yaşatmaya devam edeceğim. Ancak, görevim boyunca hiç bir partili ayırt etmeden hizmet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi çıkararak, partili, partisiz herkesin, tüm Çal'ın ve Çallıların başkanı olarak ve herkese eşit hizmet edeceğim. Çalımızı hep birlikte yöneteceğiz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çal Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Hakan, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında devir teslim töreniyle görevine başladı. Törene Çal Belediyesi eski Belediye Başkanı Fethi Akcan katılmadı. Mührü önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı olan Adnan Tatar teslim etti. Devir teslim töreninin ardından koltuğuna oturan Ahmet Hakan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.

"Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Seçim sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan, demokrasiye olan inancımızı pekiştirerek seçimleri tamamladık. Bu süreçte emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Çal, Türkiye'ye örnek bir demokrasi şöleni sergiledi." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Hakan mazbatasını aldı - Son Dakika

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