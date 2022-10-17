Denizli politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi - Son Dakika
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Denizli politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi

17.10.2022 12:44
Denizli politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi

Denizli haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirmesi planlanan Denizli programı, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirmesi planlanan Denizli programı, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli'ye gerçekleştireceği duyurulan programı ileri bir tarihe ertelendi. Honaz Tünelinin açılışını yapacağı ve halka hitap edeceği duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı yoğun yurt içi ve yurt dışı görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi - Son Dakika
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