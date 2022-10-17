Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli'ye gerçekleştireceği duyurulan programı ileri bir tarihe ertelendi. Honaz Tünelinin açılışını yapacağı ve halka hitap edeceği duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı yoğun yurt içi ve yurt dışı görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Denizli politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programı ertelendi - Son Dakika

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