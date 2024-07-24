Denizli protokolü Basın Bayramında gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Denizli protokolü Basın Bayramında gazetecilerle buluştu

Denizli protokolü Basın Bayramında gazetecilerle buluştu

DENİZLİ(İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve il protokolü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

24.07.2024 17:31  Güncelleme: 17:33
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DENİZLİ(İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve il protokolü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC), 24 Temmuz 1908 Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116. yıldönümü dolayısıyla il protokolünden konuklarını ağırladı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve siyasi parti temsilcileri, DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarıyla buluştu.

"Yerel ve ulusal basınımızın Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum"

Denizli'nin gelişmesinde önemli katkıları bulunan gazetecilerle bir araya gelen Vali Coşkun, "Toplumun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması konusunda yerine getirdikleri görev nedeniyle en önemli meslek gruplarındandır. Denizli'de ki gelişmeleri objektif bir şekilde halka ulaştıran, ilimizin tanıtılmasında, gelişiminde önemli katkıları olan ve kamuoyunun aydınlatılmasında büyük rol üstlenen yerel ve ulusal basınımızın bundan sonra da aynı duyarlılıkla görev yapacağına yürekten inanıyorum. Denizli'mizin kıymetli basın mensupları gece gündüz demeden zor şartlar altında özveriyle görevlerini yerine getiren bütün basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın Bayramında gazetecileri yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür eden DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı da "Bu anlamlı gün, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin önemini bir kez daha hatırlamak için bize büyük bir fırsat sunuyor. Basın, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir ve halka doğru haberleri ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışan meslektaşlarımızın emeklerini takdir ediyoruz. Sansürsüz bir basının toplumun her kesimi için vazgeçilmez bir hak olduğunu unutmamalıyız. Ancak, ne yazık ki bugün hala sansürün ve baskının var olduğu bir noktadayız. Gazetecilerin bağımsız ve özgür bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için mücadelemize devam ediyoruz. Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak, basın mensuplarımızın yanında durmaya, haklarını savunmaya ve özgür bir basın için tüm çabamızı sürdürmeye kararlıyız. Bu özel günde, basın şehitlerimizi saygıyla anıyor ve onların hatıraları önünde eğiliyoruz. Özgürlüğün her şartta savunulması gereken bir değer olduğunu bir kez daha vurgularken, tüm meslektaşlarımıza başarılı ve özgür çalışmalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli protokolü Basın Bayramında gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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