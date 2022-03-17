Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi - Son Dakika
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Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi

17.03.2022 10:35
Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi

Denizli'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları 4 gaziye Vali Ali Fuat Atik tarafından düzenlenen törenle verildi.

Denizli'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları 4 gaziye Vali Ali Fuat Atik tarafından düzenlenen törenle verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları için Valilik konferansında tören düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası teslim töreni aynı zamanda tüm illerde de eş zamanlı olarak yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Atik, yeri geldiği zaman en kıymetli olan yerlerin bile seve seve feda edilebileceğini belirtti.

"Herkes şehit olma, gazi olma adayıdır"

Şehitlerin kanının misliyle alındığını belirten Vali Atik, "Biz büyük Türk milleti olarak yaşadığımız coğrafya nedeniyle türlü türlü tehditler altında yaşamaya alıştık. Bu topraklarda yaşamanın bedelini ödüyoruz, ödemeye de devam edeceğiz. Biz Avrupa'da herhangi bir ülkede değiliz. Biz tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir coğrafyayı kendimize vatan edindik. Bir insan düşünün ki vücudunun en önemli yerini kaybetmiş ama yürekten gelen samimi bir duygu ile vatana canım feda olsun diyebiliyor. Tabii bizim milletimizin en önemli özelliği bu. Onun için biz bu topraklarda sonsuza kadar kalma iddiasındayız. Evet bizim bir iddiamız var, bizim büyük bir davamız var. Bu davamız için de yeri geldiği zaman en kıymetli olan gözümüzü, kolumuzu, bacağımızı, canımızı seve seve feda edeceğiz. Birazdan sizlere gaziliğin nişanesi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından tevcih edilen nişanenizi takdim edeceğiz. Sizlerin canını yakan, şehitlerimizin kanını döken herkesten misli ile intikamı alındı, misli ile de hesabı soruldu. Kanınız yerde kalmadı, kalmayacak. Biz büyük Türk milletiyiz. Herkes şehit olma, gazi olma adayıdır. Sizlere vatanım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli ailelerinizle birlikte mutlu bir yaşam sürmenizi temenni ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından, 2015 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde gazi olan Burak Özlü'ye, 2016 yılında Van ili Çaldıran ilçesinde gazi olan Gökhan Yılmaz'a, 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde gazi olan Hüseyin Serinkan'a, 2017 yılında Suriye El-Bab bölgesinden gazi olan Samet Gülüstan'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyaları Vali Ali Fuat Atik tarafından verildi. Törenin ardından gazi aileleri ve yakınları ile bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirildi. - DENİZLİ

Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi
Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi
Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi
Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi
Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi
Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Denizlili gazilere 'Devlet Övünç Madalyaları' verildi - Son Dakika


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