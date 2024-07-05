DEP Milletvekili Nejla Demir: Buğday ve arpa taban fiyatı büyük hayal kırıklığı - Son Dakika
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Politika

DEP Milletvekili Nejla Demir: Buğday ve arpa taban fiyatı büyük hayal kırıklığı

DEP Ağrı Milletvekili Nejla Demir, hükümetin tarım ve hayvancılık politikasını eleştirerek, buğday ve arpa taban fiyatının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Demir, tarımsal girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen taban fiyatlarının düşük belirlendiğini ve çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca, hayvancılık sektöründe de büyük sıkıntılar yaşandığını ve bitkisel üretimin ucuz olması gerektiğini vurguladı. Demir, sahipsiz köpeklerin uyutulmasının katliam olduğunu belirtti.

05.07.2024 10:49
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, buğday ve arpa taban fiyatının "büyük hayal kırıklığı" oluşturduğunu söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım ve hayvancılık politikasını eleştirdi.

Daha önce açıklanan buğday ve arpa taban fiyatlarına değinen Demir, şöyle konuştu:

"Buğday ve arpa taban fiyatları büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Taban fiyat hesaplamasını yapan kişilerden türev, integral, fonksiyon bilmelerini beklemiyoruz. Dört işlemi doğru şekilde yapsınlar ve biraz da vicdanlı olsunlar yeter, zira tarımsal girdi maliyetlerini hesaplamak için matematik profesörü olmaya gerek yok. Buğday üretim maliyeti yüzde 62 yükselmişken, arpada yüzde 3, buğdayda yüzde 12 taban fiyatı artışına karar verildi. Çiftçiler yüzde 100'ü aşan mazot ve gübre fiyatlarının altında ezilirken bu rakamlar neye, hangi veriye göre belirlendi?"

Demir, hayvancılık yapan vatandaşların da büyük sıkıntılar yaşadığını, hayvansal üretimdeki girdi maliyetlerini düşürebilmek için bitkisel üretimin ucuza mal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sahipsiz köpeklere ilişkin tartışmalara da değinen Demir, "Bizler sürecin başından itibaren köpeklerin uyutulmasının katliam olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEP Milletvekili Nejla Demir: Buğday ve arpa taban fiyatı büyük hayal kırıklığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEP Milletvekili Nejla Demir: Buğday ve arpa taban fiyatı büyük hayal kırıklığı - Son Dakika
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