Dervişoğlu, Antalya'daki COP31'de İYİ Parti'nin manifestosunu tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Suyu ve enerjiyi verimli kullanan, temiz üretimi teşvik eden, ormanını ve toprağını koruyan, iklim değişikliğine hazırlanan bir Türkiye istiyoruz. Çünkü temiz çevre, yalnız bugünün yurttaşlarının değil henüz doğmamış kuşakların da hakkıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisince Antalya'daki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından, Türkiye'nin ev sahipliğinde kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) alanına geldi.

Medya merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, COP31'in sadece Türkiye için değil dünyanın geleceği için de hayati meselelerin konuşulduğu bir organizasyon olduğunu söyledi.

Birçok ülke liderinin bugün Türkiye'de bulunduğunu belirten Dervişoğlu, bu önemli organizasyonda emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin "COP31 Manifestosu"nun temel perspektif başlıklarının "Doğa İçin ve Doğa ile Birlikte", "Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık", "Canlanan Denizlerimiz", "İklim Finansmanı ve İklim Uygulama Köprüsü" ile "İklime Dirençli ve Yaşanabilir Şehirler" olduğunu dile getirdi.

İklim krizinin artık uzak bir geleceğin tehdidi olmadığını ifade eden Dervişoğlu, İYİ Parti'nin çevrenin korunması ile kalkınma arasında bir çatışma görmediğini, aksine birbirini tamamladığına inandığını vurguladı.

Dervişoğlu, Türkiye'nin öncelikli meselesinin su ve toprak olduğunu, suyun yalnızca barajdaki miktardan ibaret görülmeyeceğini belirterek, temiz suyun, sağlıklı toprağın, yaşamı koruyan ormanın, zehir salınmamış havanın doğrudan Türk milletinin yaşam kalitesini belirlediğini ifade etti.

Suyu, toprağı, havayı var gücüyle kirletenlerin aslında Türk milletinin bugününü ve geleceğini tehdit ettiğini vurgulayan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Başta iklim krizi olmak üzere çağımızın iç içe geçen krizleri, tüm dünyada gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Tüm dünya kabul etmektedir ki tarım artık stratejik bir alandır. Sağlıklı gıda, ayrıcalıklı bir azınlığın lüksü değil her vatandaşımızın temel hakkıdır. Topraklarımızı korumak için tarım ve gıda politikalarımızda da köklü bir anlayış değişikliğine gideceğiz."

İYİ Parti iktidarında, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına izin vermeyeceklerini, toprağı gelecek nesiller adına güvence altına alacaklarını kaydeden Dervişoğlu, "Sonuç olarak biz, suyu ve enerjiyi verimli kullanan, temiz üretimi teşvik eden, ormanını ve toprağını koruyan, iklim değişikliğine hazırlanan bir Türkiye istiyoruz. Çünkü temiz çevre, yalnız bugünün yurttaşlarının değil henüz doğmamış kuşakların da hakkıdır." ifadelerini kullandı.