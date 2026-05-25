Dervişoğlu: CHP'ye operasyon çaresizliğin göstergesi

25.05.2026 19:11
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "CHP'ye yapılan operasyon, Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir siyasetsizlik durağıdır. Türk milletinin; değiştirilemez, devredilemez ve tartışılamaz hakkı olan tercih yapma hakkının dahi elinden alınabileceği bir yola itilmek istenmekteyiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin bir utanç dönemi yaşadığını belirterek, "Şayet aksi olsaydı; 30 yıllık Bilgi Üniversitesi iki satırlık bir Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kapatılıp, birkaç gün sonra yeniden açılmazdı. Aksi olsaydı; CHP Genel Merkezi kapılarının kırılarak, içeriye zorla girilmesine, mahkeme kararıyla bir partiye genel başkan tayin edilmesine biraz olsun şaşırırdık. Ancak şaşırmadık; çünkü bu aşamayı çoktan geride bırakmış durumdayız. Aslında, neye şaşıracağımızı da şaşırmış durumdayız. Haksızlıklara, adaletsizliklere, yolsuzluklara, ahlaksızlıklara, yargının vesayetine, milletin beklentilerinin hilafına alınan gece yarısı kararlarına, milletin, 'hukuki mi yoksa siyasi mi' diye tartıştığı kararlara ve sabah operasyonlarına şaşırmıyoruz. Velhasıl bize olağanüstülüğü 'olağan' diye kanıksatmaya başladılar. 'Daha ne olacak da şaşıracağız acaba' diye kendi kendimizi sorguluyor. Bu tam bir çürümüşlük halidir ve içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye'nin hak ettiği bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

'SÖZGELİMİ BİR CUMHURİYET VAR'

Son günlerde yaşanan gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini kaydeden Dervişoğlu, "Üniformalı darbe dönemlerini aratmayan hatta belki de maalesef aratan olaylara şahitlik ediyoruz. Bu yüzden Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz. Bugün üzülerek ifade ediyorum ki sözgelimi bir Cumhuriyet vardır. Cumhuriyetimizi maalesef, bir kayyımlar cumhuriyetine dönüştürmek istiyorlar. Bu birinin milliyetçilere, bir başkasının Atatürkçülere, bir terör hükümlüsünün de Kürtlere kayyım atandığı bir düzen arayışıdır. Bunun sayesinde Sayın Erdoğan kendisini, ebediyen Türk devletine kayyım olarak tayin etme hevesi taşımaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında; CHP'ye yapılan operasyon, Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir siyasetsizlik durağıdır. Türk milletinin; değiştirilemez, devredilemez ve tartışılamaz hakkı olan tercih yapma hakkının dahi elinden alınabileceği bir yola itilmek istenmekteyiz. Bizler bugün başımızı kuma gömmüyorsak, selden kütük kapmanın derdine düşmüyorsak sebebi İYİ Parti'nin kuruluş süreci, ilkeleri ve değerleridir. Bu süreçten doğan sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

'BU DÖNEMİN ATLATILACAĞINA İNANIYORUZ'

Dervişoğlu, AK Parti iktidarının yargı vesayetiyle ayakta kalmaya çalıştığını ancak Türk milletinin olanları sessizce takip ettiğini ve darbeler ile hukuksuzluklara karşı son sözü söyleyeceğini ifade etti. Dervişoğlu, "Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmekte, ülkemizin geleceğine yeni ipotekler koydurmaktadır. İktidar partisi dışında hemen tüm siyasi partilerin ortaklaştığı bir husus var ki o da CHP'nin, Türk siyasetinin önemli bir kurumu ve parçası olduğu gerçeğidir. Siyaseten kimi zaman ayrışsak da böyle bir kurumsal yapının ağır hasar görmesine razı olamayız. Bu yaklaşımımız, demokratik ahlakımızın bir gereğidir. Biz, siyasi rakiplerini çeşitli yol ve yöntemlerle imha etmek yerine onlarla yarışmayı tercih eden bir siyasi iklimin inşa edilmesinden yanayız. Demokrasi dışı her girişimi reddedip kınamamızın da asıl gerekçesi budur. Bu kapsam içinde dün milletimizi üzen gelişmelerin yaşandığı CHP'de ortaya çıkan tüm sorunların, kurumsal bir bütünlük içinde aşılacağına olan inancımızı ifade etmek isterim. 150 yıllık demokratik birikimimiz ve tecrübelerimizle, bu olumsuz dönemin asgari hasarla atlatılacağına yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'MHP'NİN TEMENNİLERİ KARŞILIK BULMUYOR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın CHP'deki sürece ilişkin paylaşımı hakkında, "Bu sürece davul zurna çalınarak gelindiğini herhalde yeni anlamış. Ayrıca bu mesajın kamuoyu yerine iktidar ortağı olarak bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmesi gerektiğini anlamakta zorlanmış. Ancak güzel şeyler temenni etmelerine rağmen o güzelliklerin sağlamasına vesile olamadıkları dönemler yaşanıyor. İktidar sahiplerinin öncelikle yasalara ve mevcut Anayasa'ya uymalarını temin edecek adımları atmaları gerekir. MHP tarafından gelen çağrı ve temenniler genellikle karşılık bulmuyor" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:33:59. #7.13#
