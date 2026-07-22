Dervişoğlu: Faiz 1,5 trilyon liraya dayandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "2026 yılının ilk altı ayında devletin ödediği faiz 1,5 trilyon liraya dayandı. Bu para, 4,5 milyon çalışanın bir yıllık asgari ücreti eder. Bütçe açığı ise 1 trilyona dayandı." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'deki törenlere katıldığını anımsatarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türkünü adadan silmek isteyenlerin karşısına Türk milletinin iradesinin çıktığını, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşların hayatını değil, Ada'nın barış ümidini de kurtardığını kaydetti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşananları takip ettiklerini dile getiren Dervişoğlu, İsrail ve Rum yönetimiyle askeri bir eksenin ortaya çıktığını, Kıbrıs ve Ege'de Türkiye'ye düşen görevin hamaset değil, KKTC'nin tanınmasını sağlamak, Doğu Akdeniz'deki haklarını güçlü diplomasi ve caydırıcı savunmayla korumak olduğunu söyledi.

Şehit ve gazilerin sorunlarına da değinen Dervişoğlu, teröristlerin namlusundan çıkan kurşunun rütbeye göre hedef seçmediğini, mayınların subayla eri birbirinden ayırmadığını ancak hukuki mevzuatın vatan için aynı bedeli ödeyen evlatları farklı statülere ayırdığını savundu.

Dervişoğlu, "Bir gazimiz protezinin yenilenmesi için yıllarca bekletiliyor. Bir kısmına yurt dışında tedavi imkanı sağlanırken, er gazimize aynı imkan çok görülüyor. Oğlunu vatan toprağına emanet etmiş şehit erin annesi, 'askeri sosyal tesise kabul edilmiyoruz' diyor. Bu mudur devletin vefası? Bu mudur şehitlik ve gazilik hukukuna gösterdiğiniz saygı?" diye konuştu.

Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını dile getiren Dervişoğlu, vatan uğruna canını feda edenlerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'deki parti gruplarına yaptığı ziyaretleri anımsatan Dervişoğlu, "Kendisi, resmi sıfatıyla İYİ Parti'den de randevu istedi. Verdiğimiz randevu yürüttüğü siyasete destek değil, Türk milletinin iradesini temsil eden makama ve Gazi Meclis'e gösterdiğimiz saygının gereğidir." diye konuştu.

Söylenecek her şeyi söylediklerini belirten Dervişoğlu, "Bizim sözümüz şahsımızın değil büyük Türk milletimizin sözüdür. Sayın Kurtulmuş gelsin, söyleyeceklerini söylesin. Görüşme tamamlandığında da Sayın Kurtulmuş'un bize ne anlattığını, bizim kendisine ne söylediğimizi, hangi soruları sorduğumuzu ve hangi cevapları aldığımızı eksiksiz biçimde aziz milletimizle aynıyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Bütçe açığı 1 trilyona dayandı"

Hükümetin dış politikasını eleştiren Dervişoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki açıklamalarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldıracağını ve F-35 satışını değerlendireceğini söyledi. İktidar medyası da bunu diplomatik zafer ilan etti. Oysa ortada bir karar yoktur. Amerikan yasaları, Kongre dengeleri ve İsrail'in itirazları önümüzde durmaktadır. Türkiye'nin savunması başka bir devlet başkanının iki dudağı arasına bırakılmamalıydı. İktidar, yıllarca S-400 sistemini 'egemenliğimizin sembolü' diye pazarladı. Türkiye bu karar yüzünden F-35 programından çıkarıldı, CAATSA yaptırımlarıyla karşılaştı ve milyarlarca dolarlık bir fatura ödedi. Şimdi ise S-400'leri bir Körfez ülkesine devrederek F-35 kapısını yeniden açmaya çalıştıkları haberleri geliyor. Kremlin de sistemlerin geleceği hakkında Türkiye ile temas halinde olduğunu doğruluyor. S-400'ü alırken Washington'a meydan okuduğunu söyleyenler, bugün sistemi devredebilmek için Moskova'nın rızasını, F-35 alabilmek için de Trump'ın lütfunu bekliyor. Yanlış kararın bedelini yine yeni bir tavizle kapatmaya çalışıyorlar. Madem bu sistem vazgeçilmez bir milli güvenlik ihtiyacıydı, şimdi neden elden çıkarmaya çalışıyorsunuz? Madem elden çıkarılabilecek bir sistemdi, Türkiye'yi neden F-35 programından çıkarttırdınız? Neden Türkiye'nin 25-30 yıllık hava kuvveti planlamasını tehlikeye attınız?"

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler de yapan Dervişoğlu, hükümetin enflasyon ve faizle boğuşan bir ekonomik felaket ortaya çıkardığını ileri sürdü.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılının ilk altı ayında devletin ödediği faiz 1,5 trilyon liraya dayandı. Bu para, 4,5 milyon çalışanın bir yıllık asgari ücreti eder. Bütçe açığı ise 1 trilyona dayandı. Daha yılın yarısında bütün yıl için ayrılan faiz ödeneğinin yarısından fazlası tüketilmiştir. Meclisin önüne şimdi en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran bir düzenleme getiriyorlar. Bütçeyi faize teslim edenlerin, emekliye layık gördüğü rakam budur. Bu rakamlar kuru bir muhasebe tablosu değildir. Bunlar çiftçinin mazotundan, emeklinin ekmeğinden, işçinin ücretinden, esnafın kazancından kesilen paralardır. Vatandaşın yaşayamadığı evi, ekemediği tarlası, alamadığı arabasıdır, gidemediği tatili, yapılamayan tasarrufudur, yapılamayan yatırımdır."

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.