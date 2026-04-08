Dervişoğlu: Gerçek İhtiyaç için Erken Seçim

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz 'Hemen seçim' diyoruz ama gösteri için değil, gerçek bir ihtiyaç olduğu için erken seçim talebinde bulunuyoruz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan polislere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Dervişoğlu, emniyet mensuplarının sorunlarını anlattı. Polis intiharlarına değinerek, hükümetin bu konuda önlem almasını isteyen Dervişoğlu, "Özlük haklarında beklenen iyileştirmeler yapılmamıştır. Maaşlar yerlerde sürünmektedir. Sicil sorunu da yıllardır çözülmemiştir. Polisimiz, sadece başınız dara düştüğünde aklınıza geliyor." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Dün gece açıklanan ateşkese rağmen halen belirsizlik büyüyerek devam ediyor. Üstelik artık biliyoruz ki mesele yalnızca iki devlet arasındaki askeri bir çatışma değildir. Bu savaşın İran'ın iç yapısını sarsan, onu çözülmeye ve dağılmaya iten sonuçlar üretme ihtimali halen yüksektir. İran'daki kriz bir iç savaşa dönüşebilir. Böyle bir iç savaş İran'da sadece rejim değişikliği yaratmaz, İran'ı dağıtabilir. Türkiye için asıl tehlike de burada başlamaktadır. Böylesi bir çözülme yanı başımızda bir güç boşluğu doğurur. 'O boşluğu kimin, hangi silahla, hangi dış destekle doldurabileceği' sorusu, Türkiye açısından afaki bir soru değildir."

Türkiye'de kurulması planlanan NATO Karargahı'na ilişkin tartışmaları anımsatan Dervişoğlu, bahsi geçen ordunun komutasının Türk subayında olması ve komuta kademesinin de ağırlıklı olarak Türk subaylarından oluşması gerektiğini söyledi.

Tahsis edilecek Türk askerlerinin, ordunun çoğunluğunu oluşturmasına da dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, "Harekat anında gelecek takviye birliklerinin de ordudaki Türk ağırlığını bozmaması gerekmektedir. Bu ordunun çok uluslu olması tamamen kozmopolit bir yapı içinde olmasını gerektirmez. Kısaca NATO'nun güney kanadının güvenliğinden sorumlu olacak olan bu kuvvete karakterini veren Türk Silahlı Kuvvetleri olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Dervişoğlu, dışarıdaki savaşın içeride yalnızca güvenlik baskısı üretmediğini, ekonomiyi de kırılgan hale getirdiğini kaydetti.

Petrol fiyatlarının nakliyeyi çıkmaza ittiğini dile getiren Dervişoğlu, birçok ülkenin bu konuda tedbir paketleri açıkladığını, Türkiye'de ise hükümetin tedbir alma konusunda geciktiğini savundu.

Dervişoğlu, derhal bir enerji tasarruf planı oluşturulması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

"Petrol ve doğal gaz hatlarının güvenliği artırılmalıdır. Nakliye şirketleri için vergi indirimleri devreye alınmalıdır. Mazot fiyatlarını dengeleyecek adımlar gecikmeden atılmalıdır. Meselenin ciddiyeti iktidarca halen kavranamamıştır. Yine bir kriz-fırsat sarkacının zihinlere hakim olduğu görülmektedir. Enerji maliyeti yalnızca sanayiciyi vurmaz. Tarlayı, nakliyeyi, pazarı, sofrayı ve aileyi vurur. Yani muhafaza etmemiz gereken her kuruma ve değere sürekli tehditler artmaktadır."

Açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını eleştiren Dervişoğlu, kağıt üstünde büyük oyun kurulduğunu, hesap yönteminin değiştirildiğini, gerçeklerin budandığını, elektrik ve doğal gazın enflasyon sepetindeki ağırlığının düşürüldüğünü iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği "ara seçim" tartışmalarına ilişkin Dervişoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sonuç alınamayacak hamlelerle milletin umudunu kabartıp sonra o umutları söndürmek, doğru iş değildir. Ayakları yere basmayan çıkışlar, muhalefetin gücünü ve ağırlığını azaltır. Sonuç üretemeyen iddialar, sonuç getiremeyen iddialar, milletin siyasete olan güvenini de zedeler. Biz 'hemen seçim' diyoruz ama gösteri için değil, gerçek bir ihtiyaç olduğu için erken seçim talebinde bulunuyoruz. Bu ülke artık yönetilemediği için 'seçim' diyoruz. Türkiye'yi seçime götürecek yol, beyhude çıkışların değil hakikatin yoludur. Milletten hiçbir gerçek saklanmamalıdır, zaten herkes biliyor ki kral çıplaktır."

İktidarın da ana muhalefet partisinin de kendisine alternatif istemediğini savunan Dervişoğlu, Türkiye'nin iki kutuplu bir kavgaya mahkum edilmek istendiğini, milletin hakiki derdinin görünmez hale getirildiğini ileri sürdü.

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Sosyal medya hesaplarında kimlik numarası zorunluluğuna ilişkin düzenlemeyi anımsatan Dervişoğlu, "Yalanla, iftirayla, organize kötülükle mücadele edilmelidir. Ama soruyoruz, vatandaş bu kimlik bilgisini kime verecektir? Kişisel verilerin güvenliği kime emanet edilecektir? Sosyal medya platformuna mı verecektir? Kişisel verilerimizin Amerika'nın elinde olduğu söyleniyor. Eğer bu gerçekse bundan sonra o veriler daha kimlerin eline geçecektir? Anonim kalmayı başlı başına suç sayamayız, bunu bir müeyyideye tabi kılamayız. Düzenleme ihtiyacıyla özgürlük alanını yok etme hevesini birbirine karıştıramazsınız." dedi.

Hobi bahçelerine ilişkin düzenleme

Hobi bahçelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağımız solumuz ateş çemberi, hayat pahalılığı almış başını gitmiş, şimdi de hobi bahçelerine sardılar. Bunca bahçe yapılırken, alınırken, satılırken aklınız neredeydi? Elektriğini, suyunu bağladıktan sonra mı aklınıza geldi oraların tarım arazisi olduğu? Millet bir dönüm yer almış, iki göz oda baraka kurmuş. Bahçesinde sebzesini, meyvesini, tavuğunu, yumurtasını yetiştiriyor. Bazı arkadaşlarımızın var, orada ne yaptıklarını biliyorum. Orada bir rant oluşturmuyorlar, onu görüyorum. Hatta bazen bir sepet yumurtayı, birkaç kilo sebze ve meyveyle birlikte bana da getiriyorlar. Yani amacına uygun kullanıyorlar. Fırsat buldukça da nefesleniyorlar, ağacını dikiyorlar, iki karış toprakla uğraşıyorlar. Pandemi gibi olaylar olunca da oralar kendilerine nefes alacak yer olarak kalıyor. Tarıma zarar değil, aksine fayda sağladıklarını görüyorsunuz."

Dervişoğlu, konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın muhtemel erken seçimin olası tarihlerine ilişkin açıklamaları anımsatılan Dervişoğlu, "Türkiye yönetilmediği için zaman kaybetmeden bir seçime ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşıyorum. Hiç kimse süreçte yaşananları sulandıracak adımları atmasın. Milleti de farklı farklı tartışmaların içine çekmesin." yanıtını verdi.