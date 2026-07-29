Dervişoğlu, Güvenpark'ta eylem yapan şehit yakını ve gazileri ziyaret etti:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit yakını ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Hem onurumuzu koruyacağız hem de mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz. İlk gün söyledim, bugün de söylüyorum. Sonuna kadar yanınızdayız." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından Güvenpark'ta eylem yapan şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti.

Beraberindekilerle Meclis'ten Güvenpark'a yürüyen Dervişoğlu, daha önce de Güvenpark'a ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, İYİ Parti milletvekilleri ve Ankara İl Teşkilatı'nın, şehit yakını ve gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüğünü aktardı.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekillerinin, gazilerin sorunlarını ve hak arayışlarını her gün TBMM kürsüsünden dile getirdiklerini hatırlattı.

Gazilerin haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatıldığını öğrendiklerini belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizden biri olarak sizin hakkınızı, hukukunuzu ve geleceğinizi savunmak adına yapılması gereken ne varsa geri bırakılmadan yapılacağından emin olmanızı istiyorum. Hem onurumuzu koruyacağız hem de mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz. İlk gün söyledim, bugün de söylüyorum. Sonuna kadar yanınızdayız."

Gazilerin verdiği mücadelenin, şerefleri olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bu yoldan asla taviz vermeyeceklerini belirtti.