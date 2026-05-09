Dervişoğlu Kemeraltı'nda Esnafı Dinledi

09.05.2026 15:44
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret edip, vatandaşın sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti. Ziyarete; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin eşlik etti. Esnafla sohbet eden Dervişoğlu, vatandaşın da sorunlarını dinleyerek, taleplerini aldı.

'İZMİR'DEKİ İNSANLARLA ARAMDA MESAFE YOK'

Kemeraltı esnafında çiçek bakan bir kadına, Anneler Günü maksadı ile çiçek hediye eden Dervişoğlu, esnafın ikramlarını kabul etti. Esnaf ziyareti sonrası açıklamada bulunan Dervişoğlu, "Hem şahsen hem de partim adına kentle buluşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyim. İzmir'in neresine gidersem gideyim insanlarla aramda bir mesafe yok. Çünkü birbirini seven insanların arasına zaman, mekan ve mesafe giremiyor" dedi.

'BURANIN ÇÖZÜLMEYECEK SORUNU YOK'

İzmir'in bütün sorunlarını 35 yıldan beri takip ettiğini belirten Dervişoğlu, "35 yıldan beri buranın çözülmüş herhangi bir sorununa da şahit olmadım. Çünkü İzmir sorunun bileşenlerini aynı masaya oturtup, tartıştırabilecek ve ortak kararlar alınabilecek bir yer olmaktan çıkarıldı. Uzunca bir zamandan beri hükümetle yerel yönetimin arasındaki rekabet, sivil toplum kuruluşlarıyla resmi makamların birbirinden uzaklaşmasına vesile oldu. Her fırsatta söylüyorum. Kemeraltı Çarşısı, tarihi bir çarşı. Türkiye için örnek bir çarşı. Buranın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yapılması gereken, sorunların çözümü noktasında ortak akıl oluşturarak, sorunun bileşenlerini aynı yerde sorunu çözmeye yönelik adımlar atmak üzere bir araya gelmek" diye konuştu.

'ARADA BİR SEÇİMLİK ZAMAN VAR'

Sorunları yerinde tespit etmek ve projelerini de ortak akılla oluşturabilmek için sivil toplum kuruluşlarının görüş ve düşüncelerine başvurduklarını söyleyen Dervişoğlu, "Temel konular üzerinde çözüm önerilerimizi broşürler halinde kamuoyu ve medya ile paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben bütün olumsuz şartlara rağmen Türkiye'nin iyi günlerle buluşup kucaklaşmasının yakın olduğunu görüyorum. Arada bir seçimlik zaman var diyebilirim" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

