Dervişoğlu Kırklareli\'nde Esnafı Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Dervişoğlu, programına Lüleburgaz ilçesinde Ticaret Borsası ziyareti ile başladı.

Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından karşılanan Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülke sorunlarının çözülmesinde ortak irade sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi kaygıların ötesinde hareket ederek ülke sorunlarının çözümünde ehliyet sahibi kişilerin vazife almasının önemine vurgu yapan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Müştereken karşı karşıya bulunduğumuz bütün problemleri aşabilecek bir potansiyelin sahibi olduğumuza ben yürekten inanıyorum. Her şey var bu ülkede. Eğer bu ülkede birtakım olumsuzluklar yaşanıyorsa şayet, bu yönetim noktasındaki yetersizliklerden kaynaklı. Yoksa hangi sorundan bahsedersek bahsedelim sorunu tarif eden insanlar, sorunun çözümüne taalluk edecek değerlendirmelerde de bulunuyorlar.

O sebeple problemleri yerinde tespit, yerinde çözmek siyasetçinin de sivil toplum kuruluşlarının da borsaların da ticaret ve sanayi odaların esnaf odalarının da ortak sorumluluğuyla gerçekleşecek şeyler. Zorlukları birlikte aşacağız. Hangi sıkıntılar var, hangi sıkıntılar yaşanıyor onları birlikte tespit edeceğiz."

Daha sonra İstanbul Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Dervişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'dan bir grubun, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesini değerlendirdi.

Süreci eleştiren Dervişoğlu, "Silahlar teslim edilmiş sözde. Yani o silahlar nereden gelmiş, silahlar kayıt altına alınmış mı, o silahların balistik incelemesi yapılacak mı, o silahları oraya getiren silahlarını yakıyor ama örgüte olan mensubiyeti devam ediyor herhangi bir etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere bir müracaatta bulunmuş mu? Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla eşkıya kendini devlete muhatap kılmaya çalışıyor, bu devleti yönettiğini zannedenler de buna alet oluyor." dedi.

Daha sonra Kırklareli il merkezine geçen Dervişoğlu, bir otelde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle basına kapalı görüştü.