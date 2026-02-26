Dervişoğlu\'ndan CHP\'ye Uyarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben CHP'yi TBMM'de kurulan komisyonla ilgili olarak defalarca uyardım. Dolayısıyla birtakım olaylara meşruiyet kazandırılmaması noktasında da özen göstermelerini ve hassasiyetlerimizi önemsemelerini ifade ettim. Söylediğim bundan ibaret." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden Dervişoğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki varlığını ve CHP'nin "şantajla" komisyona katıldığı iddiasını değerlendirdi.

Dervişoğlu, grup toplantısındaki konuşmasında Özel'i nezaketle bilgilendirdiğini, karşılığında da nezaketle cevap verildiğini söyledi.

Yapay gündemlerle yapılan siyasi tartışmaların millete bir faydasının olmadığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçi kendisi 'Muhalefete muhalefet edilmez' diye ifade etmiş. Ben muhalefet falan etmiyorum ama bu ülkede yaşayan herkesin cevabını merak ettiği soruların doğru bir biçimde açıklanması lazım. O yönüyle bir polemik oluşturmadan da karşılıklı ifadelerle birbirimizi anladığımızı gösterdim. Ben CHP'yi TBMM'de kurulan komisyonla ilgili olarak defalarca uyardım. Dolayısıyla birtakım olaylara meşruiyet kazandırılmaması noktasında da özen göstermelerini ve hassasiyetlerimizi önemsemelerini ifade ettim. Söylediğim bundan ibaret. CHP ayrı, İYİ Parti ayrı bir parti. Her yerde her konuda hemfikir olacak değiliz. Biz aynı zamanda da birbirine rakip siyasi kurumlarız. Sözlerimin arasında şu da var ki bu tarz polemiklerle uğraşmak yerine Türkiye'nin sorunlarını çözmek üzere mücadele etme arzum da ifade edilmişti. Dolayısıyla bizim tarafımızdan bakıldığında herhangi bir olumsuzluk görmüyorum."

Bir gazetecinin, "Halkların Hareket Partisi" isim önerisine MHP'den gelen tepkileri sorması üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Sürecin başlatılmasını isteyen Öcalan, komisyon kurulmasını arzulayan Öcalan, kendisinin İmralı'da ziyaret edilerek meşrulaştırılmasını isteyen Öcalan ama bunun deklarasyonunu yapan Devlet Bahçeli. Buradan benim çıkardığım sonuç, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasında bir kırmızı hat var bana göre. Ben o kırmızı hattın varlığından eminim ama o hattı kimlerin döşediğini kamuoyu gibi ben de merak ediyorum. Yarın 27 Şubat. Geçen yıl PKK'nın kendini feshiyle ilgili açıklama yapmıştı. Yarın da benzer bir açıklama yapacağına dair izlenimler edindik. DEM Parti'nin eş başkanları ya da bu süreçte etkin bir rol üstlenenler Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaşacaklarını ifade ettiler. Bunun hemen arifesinde Devlet Bey'in Öcalan'a bir statü arayışı hali, kendi aralarındaki senkronizasyona bakarak söylüyorum bunu. Yine Devlet Bey'in önceden söylediği, Öcalan'ın teyit ettiği bir sonucu beraberinde getirecek. Bana göre yarın ulakları vasıtasıyla Öcalan arzu ettiği statüyü tanımlayacak. Böyle bir şey olursa da kimseye sürpriz olmasın."

Dervişoğlu, belediyedeki programının ardından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önüne kurulan iftar çadırında partililer ve vatandaşlarla iftar yaptı.