Dervişoğlu\'ndan Çocuklara Bayram Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında çocuklarla bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kendisini ziyarete gelen çocukları genel merkez binasındaki makamında ağırladı.

Makam koltuğunu çocuklara bırakan Dervişoğlu, "Dünyada çocuklarına bayram armağan eden başka bir lider yok. Onun için Mustafa Kemal'in vizyonunu doğru anlamak gerekir. O'nu unutmamak, unutturmak isteyenlere de unutmayacağınızı hatırlatmanız lazım. Sizleri gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Türkiye'nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, ayrıca, çocuklara Nutuk armağan etti.