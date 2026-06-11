Dervişoğlu'ndan Esnaf ve Emeklilere Ziyaret - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Esnaf ve Emeklilere Ziyaret

Dervişoğlu\'ndan Esnaf ve Emeklilere Ziyaret
11.06.2026 17:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ankara'da esnaf ve emeklilerin ekonomik sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da esnafı ziyaret ederek, "Türkiye son derece ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Emeklinin dertlerini de dinledik. Ciddi barınma sorunlarıyla karşı karşıya bulunduklarını ifade ettiler. Pazarda da emekli maaşlarıyla alışveriş yapmanın ne kadar zor olduğunu, arzuladıkları ürünlere erişemediklerini, onları satın alamadıklarını söylediler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da Ulus'taki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Dervişoğlu daha sonra Suluhan Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, vatandaşların dertlerini yerinde görmek istediklerini belirterek, "Vatandaş halinden şikayetçi. Hem satan hem alışveriş için pazara çıkan vatandaşımız durumundan ziyadesiyle muzdarip. Vatandaşın dertlerinin çözülebilmesi için nelerin yapılması gerektiğini, nelerle bu sorunların aşılmasına katkı sağlayabileceğimizi partimizin yetkili kadrolarıyla değerlendiriyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde de gezilerde de dikkatinizi çekerse tek kelime siyaset konuşmuyoruz. Vatandaşın haliyle hemhal, derdiyle hemdert olmaya çaba sarf ediyoruz. Etiketlere bakıp acaba bunu alabilir miyim endişesi yaşayan, vatandaşın yüreğindeki üzüntüye de ortak olmaya gayret sarf ediyoruz. Türkiye son derece ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Emeklinin dertlerini de dinledik. Ciddi barınma sorunlarıyla karşı karşıya bulunduklarını ifade ettiler. Pazarda da emekli maaşlarıyla alışveriş yapmanın ne kadar zor olduğunu, arzuladıkları ürünlere erişemediklerini, onları satın alamadıklarını söylediler. Vatandaşın geliri alışveriş yapabilecek seviyede değilse esnaf da dolayısıyla halinden muzdarip olur. Esnaf eskiden kendi dertlerini anlatırdı. Şimdi bize, 'Emekli maaşlarını düzeltin. Biz satış yapamıyoruz' diyor. Buradaki izlenimlerimizi milletvekili arkadaşlarımızla birlikte başta ben olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'PARTİLERİN KENDİ İÇİNDEKİ STRATEJİK HAMLELERİYLE İLGİLENMİYORUM'

Dervişoğlu, CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve dönen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'inin istifa etmesine ilişkin soruya ise "Ben hukuka, adalete ve demokrasiye destek verdim. CHP'de şu aşamada yaşanan şeyleri farklı bir pencereden değerlendirmek lazım. Ben hem seçilmiş hem atanmış CHP yönetiminin bir siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla partilerin kendi içindeki stratejik hamleleriyle çok fazla ilgilenmiyorum. Ama elbette ki izliyorum. Satranç 2 kişiyle oynanır. Oynanan satranç 2 kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir. Demokrasilerde bir siyasi partinin 3 yılı aşkın bir süre önce yapmış olduğu kongreye bugün mahkeme kararıyla müdahil olmak demokrasiyi zedeler. Bu konuda hemfikir olmak lazım ve tarafların bunu kabul etmesi lazım. Dediğim gibi şimdi bu ortamı doğru okumayıp meseleyi sadece bir bilek güreşine, bir stratejik satranç hamlesine dönüştürürlerse şayet unutmamaları gereken bir şey var; 2 kişiyle oynanan oyuna başkaları da girmiş durumda. İktidar olaya müdahil, mahkemeler olaya müdahil. Türkiye'de demokrasi dışı birtakım olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla biz meseleyi son derece dikkatli bir biçimde takip ediyoruz. Söylediğiniz sorulara cevap verebilmem için Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis yönetmeliğine hakim olmam gerekiyor. Öyle bir merakım yok. Yani kendi meselelerini kendi içlerinde sürdürüyorlar. Ama ben hukuk ve demokrasi penceresinden bakarak konuyu yorumlamaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Esnaf ve Emeklilere Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Başak Ayvacı Başak Ayvacı:
    eski zamanlar emekli maaşı da rahatlıkla geçinirdin şimdi adı başlık kalmış geçinen yoktur 0 0 Yanıtla
  • İsmail Karadul İsmail Karadul:
    emeklilerin durumu gerçekten çok kötü ya bu konuda çok haklı söylüyo Dervişoğlu abi fakat çok konuşuyo da çözüm getirmiyo işler böyle giderse daha da kötüleşecek 0 0 Yanıtla
  • Güneş Yiğit Güneş Yiğit:
    bu tür ziyaretler güzel de sonuç ne kadar çıkıyo işte onu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
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