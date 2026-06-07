Dervişoğlu'ndan Nikah Şahitliği - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Nikah Şahitliği

Dervişoğlu\'ndan Nikah Şahitliği
07.06.2026 13:04
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İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir çiftin nikahında şahitlik yaptı, mutluluk dileklerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in oğlu Berkay Kuleyin ile Alara Kibrit çiftinin nikahında şahitlik yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki nikahın şahitleri arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

Çifte takdim etmek üzere evlilik cüzdanını alan Dervişoğlu, "Bu görev ne zaman bana tevdi edilse ve yanımda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş olsa, 'Evlenme cüzdanını vermeye kıdemim yetmez' derim hep. O da ne yapar eder işi yine bana verir. Ben bu iki evladımızın tanıştıkları andan itibaren birliklerine, beraberliklerine, birbirlerine karşı göstermiş oldukları sevgi ve saygıya şahidim. Bu önemli ve şerefli görevi bize veren ailelere de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şahitliğimiz sizler adınadır. İki evladımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, şahitler arasında TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve TVF Başkanı Üstündağ'ın da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Futbol Federasyonu Başkanımız sabah Amerika'dan döndü ve bugün buraya gelip cemiyetimizi şereflendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize büyük şampiyonluklar kazandırmış Voleybol Federasyonu Başkanımız da burada. Türkiye'yi hep kupalarla onurlandırmış bir federasyonun başkanı. Onun kupalarına alıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Dünya Kupası var. Futbol Federasyonu Başkanımızdan Milli Takım'ın şampiyonluk kupasını bekliyoruz. Uğur olsun diye evlenme cüzdanını vermek üzere federasyon başkanlarımıza bu görevi tevdi ediyorum. Şampiyonluklarımız daim olsun başkanım."

"New York'ta kupayı alıp geleceğiz"

Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Hacıosmanoğlu, "Allah nasip ederse 19 Temmuz'da New York'ta kupayı alıp geleceğiz. Ama burada kupa sahibi bir başkanımız var. Ben de cüzdanı kendisine takdim ediyorum" diyerek, evlilik cüzdanını TVF Başkanı Üstündağ'a verdi.

Bunun üzerine söz alan Üstündağ ise şunları dile getirdi:

"Başkana biraz önce 'Senin işin de bundan sonra zor. Amerika'dan kupayla gelirsen daha da zor olacak' dedim. İnşallah oradan kupayla gelecek. Biz, İstiklal Marşı'nı ve bayrağını göklere çektiren bir takım olarak Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz. İnşallah voleybolcu evlatlarımız bizim takımımıza katılacak diyorum. Pozitif ayrımcılık olarak cüzdanı sultanlardan yana ve sultanımıza teslim ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Nikah Şahitliği - Son Dakika

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