Dervişoğlu, Yeni Parti genel başkanlığına yeniden seçilen Özel'i paylaşımıyla kutladı

Dervişoğlu, Yeni Parti genel başkanlığına yeniden seçilen Özel'i paylaşımıyla kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Özgür Özel'i kutladı. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e başarılar diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'i kutladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?