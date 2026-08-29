BBP'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: Milletimiz Bağımsızlığını Asla Pazarlık Konusu Yapmaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yazılı açıklamada bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, '30 Ağustos Zafer Bayramı' için yazılı açıklamada bulundu. BBP Başkanı Destici, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından vatan topraklarımız işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, silahlarımız elimizden alınmış ve milletimize bağımsızlığından vazgeçmesi dayatılmıştı. Türk milletinin tarih sahnesinden çekileceğini düşünenler, önümüze esareti koymuşlardı. Fakat unuttukları bir hakikat vardı, Türk milleti, hürriyetinden vazgeçerek yaşamaktansa hürriyeti uğrunda ölmeyi tercih eden bir milletti" ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin sinesinde yakılan istiklal ateşinin, yokluklar içinde büyüyerek büyük bir direnişe dönüştüğünü kaydeden Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Ordusu dağıtılan bir millet yeniden ordu kurdu; vatanı işgal edilen bir millet yeniden ayağa kalktı; geleceği elinden alınmak istenen bir millet, kendi kaderine yeniden hakim oldu. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin bir zafere ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki kahraman ordumuz, yalnızca düşman kuvvetlerini mağlup etmedi; Türk milletine biçilen esaret gömleğini de parçaladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarımız değil, milletimizin onuru, hürriyeti ve istikbali de kurtarıldı. Bu büyük zafer; cephede canını ortaya koyan Mehmetçiğin, kağnısıyla cephane taşıyan Anadolu kadınının, son lokmasını ordusuyla paylaşan milletimizin ve istiklal uğruna kendisini feda eden isimsiz kahramanların müşterek eseridir. 30 Ağustos yalnızca geçmişte kazanılmış büyük bir askeri zafer değildir. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne açılan kapı ve geleceğimize yön veren bir milli irade beyannamesidir. Zafer, yalnızca düşmanı yenmek değildir. Asıl zafer; korkuyu yenmek, çaresizliği reddetmek, milletin kendi gücüne inanması ve geleceğine sahip çıkmasıdır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz meseleler milletimizi zaman zaman kaygıya sürükleyebilir. Fakat hiçbir güçlük bize ümidimizi kaybetme hakkı vermez. Çünkü biz, en ağır şartlar altında dahi yokluktan ordu, direnişten devlet ve fedakarlıktan istikbal kurabilmiş bir milletiz. Bize düşen; şehitlerimizin kanıyla vatan kılınan bu toprakları daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir ülke haline getirmektir. Gençlerimize umutsuzluk değil ülkü, korku değil cesaret, başkalarına bağımlı bir gelecek değil kendi iradeleriyle kuracakları büyük bir Türkiye bırakmaktır. 30 Ağustos'un tarihe ve dünyaya ilan ettiği hüküm açıktır, Türk milleti, bağımsızlığını hiçbir pazarlığın konusu yapmaz; vatanını hiçbir tehdide, geleceğini hiçbir yabancı iradeye teslim etmez. Bu duygu ve düşüncelerle; 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104'üncü yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim, devletimiz ebedi olsun."