Destici: ABD-İran Görüşmeleri Yetersiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD- İran arasındaki müzakereler sonucunda sadece İran'a saldırıların durmasının, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ya da İran'ın nükleer çalışmalarının askıya alınmasının değil İsrail'in Lübnan'a, Filistin'e ve Gazze'ye saldırılarının da durmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Destici ağabeyi Halil Nural Destici'nin cenaze sürecinde ailelerine gösterdikleri desteklerinden dolayı Eskişehir Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Sivrihisar Kaymakamlığına ve Sivrihisar Belediye Başkanlığına teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.

ABD'nin her an farklı bir karar alabilecek, aldığı karardan anında dönebilecek, aldığı karara aykırı davranışlar sergileyebilecek birisi tarafından yönetildiğini ifade eden Destici, "Bunu biliyorsunuz, İran'a ilk saldırı gerçekleştiğinde de yine görüşmeler vardı. Katar'daki görüşmeler sürerken bu saldırılar gerçekleştirildi. Anlaşma olması, sürecin iyi gidiyor olması hepimizi umutlandırıyor. Çünkü hepimiz savaş bitsin istiyoruz." diye konuştu.

İran'a yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan'a yönelik saldırıların da durması yönündeki talebi haklı bulduklarını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"İran'a ve Gazze'ye saldırılar devam ederken sadece İran'a saldırıların durması ya da İran'la bir ateşkes doğru olmaz, eksik kalır. Çünkü bu ateşkes sadece ABD ve İran arasında değil. Bu ateşkesin arabulucuları Türkiye, Pakistan, Katar, Mısır var. Çünkü bütün bu saydığım İslam ülkeleri, Gazze masumlarının da sorumluluğunu omuzlarında taşıyorlar."

Destici, 100 binden fazla masum çocuk ve kadının hayatını kaybettiğine işaret ederek, Filistin'de, Gazze'de ve Lübnan'da yeni masumların ölmesini istemediklerini vurguladı.

Arabulucu ülkelerin mesuliyetine dikkati çeken Destici, "Anlaşmanın sadece İran'a saldırıların durması, Hürmüz Boğazı'nın açılması ya da İran'ın nükleer çalışmalarının askıya alınması şeklinde değil, buna ilaveten saldırgan İsrail'in Lübnan'a, Filistin'e ve Gazze'ye saldırılarının da durması gerektiğini düşünüyoruz. İran'ın ve diğer arabulucu ülkelerin buradaki ısrarını da haklı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Destici, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesine ilişkin "ölçülü olduğu sürece olumsuz eleştirileri haklı bulduğunu" belirtti.

Türkiye'nin organizasyonda son maçı oynayıp ülkeye döndükten sonra bununla yüzleşilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Ondan sonra Federasyon'un hocayla ilgili bir karar alacağını düşünüyorum. Önümüze bakacağız artık, yapacak bir şey kalmadı. Artık turnuvada kalan Türk ve İslam ülkesi takımlarını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.