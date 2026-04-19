Destici'den 16 Yaş Altı için Sosyal Medya Sınırlaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "16 yaş altına sosyal medya sınırlaması mutlaka getirilmelidir. TikTok ve Discord gibi sayfalar kapatılmalıdır." dedi.

Destici, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlediği il başkanlığı kongresinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çocukların olumsuz etkilendiği sosyal mecralar hakkında önlem alınması gerektiğini belirten Destici, "Maalesef çocuklarına, evlatlarına sahip çıkmayan, onlarla ilgilenmeyen, onların derdiyle dertlenmeyen, onları takip etmeyen pek çok aile çocuklarını kaybetti. Eğitimli olması bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Aile, okul ve öğretmen işbirliğinin sağlanması gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki okul şiddeti artık yalnızca bir eğitim sorunu değil, doğrudan bir toplumsal güvenlik meselesidir. Toplumumuzun tamamını tehdit etmektedir. Eski reflekslerle, mevcut tedbirlerle hareket etmek sorunu asla çözmeyecektir bugün çözmediği gibi. Tam tersine sorunu büyütecektir. Fiziki önlemler elbette gereklidir. Elbette her okulda bir güvenlik görevlisi gerekirse bir polis olmalıdır. Yerel yönetimler gerekirse bunu sağlamalıdır. Biz 2024'te Sivas belediyelerinin seçimlerini kazandık, belediye başkanımız İl Milli Eğitim ile protokol imzaladı ve Sivas'taki 60 okulun tamamına güvenlik görevlisi verdi."

Kendisinin de 20 yıla yakın öğretmenlik yaptığına değinen Destici, "Disiplin ve otorite kavramlarını aşındıran, sınıf geçme ve devamsızlıkta tolerans ortadan kaldırılmalıdır. Çalışanla çalışmayan farkı ortaya konmalıdır. Okula devam edenle devam etmeyen bir tutulmamalıdır. Disiplinsizliği besleyen cezasızlık algısı son bulmalıdır. Disiplin kurulları etkin çalışmalıdır. Rehberlik raporları görmezden gelinmemelidir. Rehber öğretmenlerin raporları mutlaka dikkate alınmalı, işleme konulmalı ve gereği yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, okul-veli sözleşmesinin zorunlu olması gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"İhlalde idari yaptırım ve zorunlu ebeveyn eğitimleri mutlaka uygulanmalıdır. 12 yıllık zorunlu eğitim yeniden düzenlenmelidir, en fazla 8 yıl olmalıdır. Her alanda olduğu gibi planlama, tarımda da öyle, hayvancılıkta da öyle, eğitimde de öyle, sağlıkta da öyle. Her alanda bizim önce evvela planlamaya ihtiyacımız var. Ciddi bir planlamaya ihtiyacımız var. 16 yaş altına sosyal medya sınırlaması mutlaka getirilmelidir. TikTok ve Discord gibi sayfalar kapatılmalıdır."

Destici, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı yapılan okulun yıkılarak yeniden yapılması ve hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin çeşitli okullarda yaşatılması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşeceğini kaydetti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu süreç başladığında ne dedim? Ben devletime güveniyorum ama ben bu hainlere güvenmiyorum. Yine güvenmiyorum ve güvenmediğimizin ne kadar doğru olduğu çıktı. Pervasızlığa bakın. Dün Meclis'teki başkanvekilleri başka bir şey söylüyor. Bugün PKK'nın uzantısı DEM Partili Tülay Hatimoğulları terörist başı Öcalan'ın 'baş müzakereci olarak konumu tanımlanmalı' diyor.' Hani müzakere yoktu? Pazarlık yok, şart yok, pazarlıksız, müzakeresiz silahlar bırakılacak ve PKK tüm yapılarıyla kendini feshedecekti? Biz de bundan biliyoruz ki onun konumu çoktan tanımlandı. O teröristtir, terörist başıdır, canidir, katildir."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de konuşma yaptığı kongrede, tek listeyle aday olan Adem Aydın yeniden başkan seçildi.

Destici, daha sonra esnaflara ziyarette bulunarak sohbet etti.