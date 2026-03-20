Destici\'den İslam Ülkelerine Birlik Çağrısı

20.03.2026 09:17
Mustafa Destici, bayramda İslam ülkeleri için birlik ve beraberlik mesajı vererek barış diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün İslam ülkelerine ve ümmeti İslam'a da çağrımız, birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Zaten bayramın da anlamı budur." dedi.

Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Merkez Cami'de bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Destici, bu ramazan ayında da Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Myanmar'da, Sudan'da, Somali'de ve en son İran'da Müslümanların kan ve gözyaşı içinde bir ramazan geçirdiğini söyledi.

Müslümanların ramazan ayını yokluk ve sefalet içerisinde geçirmesine karşın en yüksek düzeyde şükrederek yaşadığını kaydeden Destici, "Cenab-ı Hak onların yar ve yardımcısı olsun. Onlara da önümüzdeki yıllarda bizler gibi barış, huzur ve güven içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin inşallah diyorum." diye konuştu.

Mustafa Destici, bazı devlet yöneticilerinin hiçbir ahlaki değer taşımadıklarını, hukuki yaptırıma uğramadıklarını ya da hiçbir kural tanımadıklarını çok net bir şekilde gördüklerine işaret ederek, "Uluslararası hukukun yerlerde süründüğünü, hiçbir geçerliliğin olmadığını gördük. İsrail önce Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdi. Şu anda Lübnan'da benzer durum yaşanıyor. ABD'yle birlikte İran'a yönelik saldırıları." ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu savaşlar fazla uzamaz"

Türkiye'nin başından beri hep arabulucu rolü üstlendiğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye hem Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililerimiz seviyesinde, hem bölgemizde hem de dünyada barışa hizmet etme noktasında önemli adımlar atıyor. İnşallah bizim beklentimiz bu yönde. İnşallah bu savaşlar fazla uzamaz. Bir dünya savaşına dönüşmeden Türkiye başta olmak üzere arabulucuların da devreye girmesiyle sulh sağlanır diye ümit ediyoruz."

Destici, ABD ve İsrail eliyle İslam ülkelerinin birbirine düşürülmeye çalışıldığını ve bir tezgahın kurulma aşamasında olduğunu gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Mısır gibi ülkelerin bu tuzağa düşülmemesi noktasında öncülük ettiklerini ve burada bir sükunetin, barışın sağlanması noktasında da ya da böyle bir oyunun varlığını bilgilendirme noktasında da harekete geçtiklerini görüyoruz. İnşallah emperyalistler ve Siyonistler, Müslümanları birbirine düşürme oyununda da başarılı olamazlar diye ümit ediyoruz. Bütün İslam ülkelerine ve ümmeti İslam'a da çağrımız, birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Zaten bayramın da anlamı budur. Öncelikle Müslüman Türk milletinin, milletimizin her bir ferdinin ve yeryüzünde yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta bizlere, ülkemize, milletimize olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, yeryüzündeki bütün insanlığa huzur, barış ve güven getirmesini niyaz ediyorum."

Mustafa Destici, bayram namazı sonrası Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ile cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

